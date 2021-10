2019-ben már bepanaszolták az asszisztenst, aki Alec Baldwin kezébe adta a töltött fegyvert

Már két évvel ezelőtt, az Into the Dark című sorozat forgatásán is belső panaszt nyújtottak be Dave Halls ellen – írja a Guardian. Ő az az asszisztens, aki töltött fegyvert adott Alec Baldwin kezébe a színész új-mexikói filmjének forgatásán, amivel véletlenül halálos lövést adott le operatőrére.

A brit lap azt írja, hogy a férfi a 2019-es forgatáson sem tartotta be a fegyverekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat, ami miatt Maggie Goll kellékes, pirotechnikus panaszt is tett. Az esetről maga Goll számolt be, aki Baldwin mostani fimjének forgatásán és két évvel ezelőtt is együtt dolgozott Hallsszal.

Goll közölte, hogy már bánja, hogy nem erőltette jobban, hogy felhívja a figyelmet a témára. Rámutatott, hogy az asszisztens dolga lett volna többek közt azt bejelenteni, hogy lőfegyvert fognak használni egy adott jelenetben, ám ezt mindig valaki más jelentette be. Goll szerint rendszeresen előfordult, hogy úgy állították le a munkát, hogy a fegyvereket nem vitték vissza a helyükre. Ugyanakkor arra is kitért, hogy hiba lenne mindössze egy emberre mutogatni, átfogóan kellene kezelni a problémát.

A fegyvert, ami megölte a 42 éves Halyna Hutchins operatőrt, Halls adta Baldwin kezébe, mert úgy tudta, nincs benne töltény. A jelenet elpróbálásakor Baldwin közvetlen közelről mellbe lőtte operatőrét, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. Aztán kiderült az is, hogy a baleset előtt néhány órával a stábból fél tucatnyian álltak fel mert elégedetlenek voltak többek közt a biztonsági protokollok betartásával, ugyanis a kellékfegyverek a forgatás során többször is elsültek, amit jeleztek is a gyártásvezetőnek, ám a tragédia mégis bekövetkezett.