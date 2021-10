Megszólalt az Alec Baldwin által véletlenül lelőtt operatőr gyászóló férje

Múlt csütörtökön Alec Baldwin készülő filmjének új-mexikói forgatásán a színész halálos lövést adott le egy ismeretlen okból éles lőszerrel megtöltött kellékfegyverből, melynek következtében a 42 éves Halyna Hutchins operatőr elhunyt. A megyei seriff jelentése szerint Baldwinnak a forgatáson egy segédrendező biztonságosnak minősített fegyvert adott át, amelyről az asszisztens nem tudta, hogy éles lőszerrel van megtöltve, így következett be a tragédia.

A baleset óta először szólalt meg Halyna Hutchins gyászóló férje, Matt Hutchins, aki Twitter-üzenetében azt írta:

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

