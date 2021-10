A stáb szerint többször is elsültek a kellékfegyverek, mielőtt Baldwin véletlenül megölte operatőrét

Órákkal azelőtt, hogy Alec Baldwin színész egy kellékfegyverrel véletlenül halálos lövést adott le operatőrére az új-mexikói filmje forgatásán, fél tucat stábtag távozott a helyszínről ezzel tiltakozva a rossz munkakörülmények ellen. Az operatőrökből és asszisztensekből álló csapat tagjai a rossz munkakörülményekre és az alacsony költségvetésre panaszkodtak – írta a Los Angeles Times.

A lap forrásai szerint a kifogások közt volt, hogy a filmforgatás idején nem tartották be a szabványos protokollokat, beleértve a fegyverellenőrzések szabályait. A cikk kitért rá, hogy az egyik operatőr panaszt is tett az egyik gyártásvezetőnek a fegyverbiztonság elégtelensége miatt.

A Los Angeles Times szerint más stábtagok pedig azt mondták, hogy a színész kaszkadőrénél kétszer is elsült a kellékfegyver, noha előtte azt mondták neki, hogy a fegyver „hideg” vagyis nincs benne töltény, továbbá még egy véletlen lövés is eldördült. Ugyanakkor a stábtagok szerint még ezután sem volt vizsgálat, csak siettetni akarták a forgatást. A tragédia előtt Baldwinnak – aki egyébként a film producere is volt – azt mondták, biztonságos a fegyver.

Ehhez képest a gyártó cég azt közölte: