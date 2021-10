WHO: Csak Európában rosszabbodott a járványhelyzet a múlt hét óta

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a múlt héten hét százalékkal nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma Európában. Mint írják, Európa ezzel jelenleg az egyetlen olyan földrajzi régió a világon, ahol nőtt az esetek száma. Az AP News azt írja, hogy a járványról szóló heti értékelés szerint – amelyet kedden későn este tettek közzé – a múlt héten összesen 2,7 millió új fertőzés volt, és több mint 46 ezer halálesetet rögzítettek. Ez hasonló az előző héten jelentett számokhoz.

A legtöbb új eset Nagy-Britanniából, Oroszországból és Törökországból került ki.

A járványügyi mutatók a legjelentősebb visszaesést Afrikában és a Csendes-óceán nyugati részén jelezték. Afrikában a fertőzések száma körülbelül tizennyolc, a Csendes-óceánon tizenhat százalékkal csökkent. A halálesetek száma Afrikában is mintegy negyedével esett vissza, annak ellenére, hogy a kontinensen óriási hiány van oltóanyagokból. Más földrajzi régiók, köztük Amerika és a Közel-Kelet, stagnáló adatokról számoltak be – közölte a WHO.

Ez már a harmadik egymást követő hét, amikor Európában egyértelműen emelkednek a fertőzésszámok. A régió országainak több mint fele számolt be ilyesmiről.

A múlt héten Oroszország többször rekordot döntött az új esetek tekintetében, az Egyesült Királyságban pedig július közepe óta nem látott szintre emelkedett a fertőzésszám. Bár a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat vezetője sürgette a kormányt, hogy vezessen be szigorúbb járványügyi protokollt, beleértve a kötelező maszkviselést és a gyermekek gyorsabb ütemű oltását, a döntéshozók egyelőre vonakodnak reagálni. Oroszországban Vlagyimir Putyin elnök szerdán rendelt el egyhetes kényszerszabadságot az október 30. és november 7. közötti időszakra.