Újabb tömeges gyerekrablás volt Nigériában

Félő, hogy ismét gyermekek egy nagyobb csoportját rabolták el egy iskolából Nigériai északnyugati részén, Zamfara államban, az utóbbi időkben arrafelé tomboló tömeges emberrablási hullám részeként – írjta a Reuters hírügynökség szerdán helyi lakosokra hivatkozva.

Hírek szerint 2020 decembere óta Nigéria északnyugati részén legalább ezeregyszáz diákot raboltak el.

Helyi hatóságok korábbi közlései alapján a Nigéria északnyugati részén elszaporodott emberrablásokat „banditák” hajtják végre, akik között marhatolvajok, félnomád életet élő fulani pásztorok és a térségben tevékenykedő milíciák tagjai is megtalálhatók. Az emberrablásokat többnyire pénzszerzési indíték mozgatja.

Sokak szerint a hosszú ideje tartó krízist a gyenge biztonsági infrastruktúra okozza, de közrejátszik az is, hogy a nigériai szövetségi államok kormányzói alig ellenőrzik az általuk irányított rendőrséget és hadsereget. Elemzők szerint emellett az is probléma, hogy az emberrablásokkal kapcsolatos válság kezelésének legfőbb eszköze a váltságdíjfizetés lett. Zamfara állam kormányzója ráadásul korábban ingatlanokat, autókat és pénzt is adott „bűnbánó” emberrablóknak.

A legutóbbi eset Kaya város középiskolájában történt – tudta meg a Reuters lakossági forrásokból. Ez a város Zamfara állam vidékies részén található.

A gyerekrablás hírét az iskola egyik munkatársa is megerősítette, ám mint kiderült, az elrabolt gyermekek száma egyelőre ismeretlen – a számlálás még folyamatban van. A tisztviselő szerint hogy több mint ötszáz gyermeket írattak be az iskolába.

Kiemelt képünkön egy anya öleli át a kislányát miután 2021. július 25-én egy baptista gimnázium huszonhét elrabolt diákjával együtt szabadon engedték.