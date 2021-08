Még mindig több ezer ember várakozik a kabuli reptér körül

Közösségi portálokon található videofelvételek tanúsága szerint továbbra is ezrek vártak a kabuli repülőtér körül szerdán annak reményében, hogy egy evakuációs repülőjárattal elhagyhatják Afganisztánt, írja az MTI.

A felvételeken több száz afgán várakozott a repülőtér melletti vizesárokban, néhányan derékig vízben állva. Az egyik feltöltött videón az látható, hogy egy férfi felmászik a vizesárok falán, de két katona visszalöki őt.

Moments ago at Kabul airport – Still crowd and struggle to flee. pic.twitter.com/Sh2A5G1iKz

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 24, 2021