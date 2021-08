Nyolc és fél év börtönt kapott a fehérorosz aktivista, aki el akarta vágni a saját torkát a bíróságon

Nyolc és fél évnyi fegyházra ítélte egy fehérorosz bíróság Szcjapan Latipau ellenzéki aktivistát, írja az MTI. A 41 éves Latipau júniusban egy bírósági tárgyaláson öngyilkosságot kísérelt meg: egy tollnak látszó tárggyal próbálta meg elvágni a saját torkát. Ügyében a bíróság az ítéletet hétfőn hozta meg.

Latipaut tavaly szeptemberben vették őrizetbe, amikor a fehérorosz hatóságok megtorlásokkal válaszoltak az Aljakszandr Lukasenka lemondását követelő tüntetésekre. Őrizetbe vételekor egy minszki udvarban egy fal előtt állt, és meg akarta akadályozni, hogy a rendőrök kísérte munkások átfessék az ellenzék grafitijét.

Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás, és az állami televízióban azzal is megvádolták, hogy rendőröket akart megmérgezni. Latipau tagadta a vádakat.

Öngyilkossági kísérlete előtt a tárgyalóteremben az apjának azt mondta: a hatóságok azzal fenyegették meg, hogy magánzárkába teszik, a rokonai és a szomszédai ellen pedig bűnvádi eljárást indítanak, ha nem tesz beismerő vallomást.

Belarusian activist, political prisoner Stsiapan Latypau cut his throat in the courtroom today. He was threatened with the persecution of his family if he didn't admit himself guilty. This is the result of state terror, repressions,torture in Belarus. We must stop it immediately! pic.twitter.com/oNWn06TjOI

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 1, 2021