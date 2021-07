Bíróság elé állítják a medvét és a bocsait zaklató illinois-i nőt

Többen figyelmeztették a park szabályaira, de szándékosan figyelmen kívül hagyta azokat.

Az élővilág megzavarásával vádolnak egy illinois-i nőt, akinek a bíróságon is meg kell jelennie azután, hogy lencsevégre kapták, amint egy Grizzly medvéhez és a kölykeihez közelít a Yellowstone Nemzeti Parkban.

A BBC beszámolója szerint az említett nő, Samantha Dehring egy anyamedvét és a két bocsát zavarta meg. A park szabályzata szerint a látogatók legfeljebb 90 méterre közelíthetik meg a park lakóit, ezt azonban a nő nem vette figyelembe, ennél jóval közelebb ment hozzájuk, és csak akkor kezdett el hátrálni, amikor az anyamedve megindult felé.

A nő egy turistacsoport tagjaként volt jelen a Nemzeti Parkban, és a szemtanúk elmondása szerint többen hiába figyelmeztették a szabályokra, szándékosan figylemen kívül hagyta azokat.

Az eset még májusban történt, a rendőrség néhány nappal a történtek után tett közzé felhívást, hogy az esetleges szemtanúk segítsenek beazonosítani a nőt. Ez végül meg is történt, így a hatóságok megkezdték az intézkedést Dehringgel szemben, akinek a vadvédelmi törvények megsértése miatt kell majd bíróság elé állnia augusztus végén.

Épp a minap írtunk arról, hogy a Hawaii-szigeteken is megbírságoltak egy turistát, mert megérintett egy barátfókát. Erről az esetről is videó készült, aminek köszönhetően a hatóságok könnyen be tudták azonosítani az elkövetőt, aki a helyi törvények értelmében akár 5 évig terjedő börtönnel és 50 ezer dollárig terjedő pénzbírsággal is szembe nézhet.