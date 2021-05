Önként és dalolva dolgoznak szénbányákban az árva gyerekek az észak-koreai média szerint

Észak-Korea azt állítja, az ország árván maradt, bölcs és bátor gyerekei önként vállalkoznak arra, hogy a földeken és szénbányákban dolgozzanak, számolt be róla a BBC.

A történteket nem külföldi oknyomozók tárták fel, maga az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA büszkélkedett el azzal a 700 fiatallal, akik önként és dalolva vállalnak nehéz fizikai munkát, hogy

a Párt szeretetének a milliomodot részét viszonozni tudják.

A hír mellé fotókat is mellékeltek, amelyekről ugyan nem derül ki, hogy hány évesek a rajtuk szereplő gyerekek, de az szinte biztos, hogy mind a tizes éveikben járnak.

NEW: North Korea is claiming its children have “volunteered” to work in coal mines:

-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are “repaying” the party’s love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6

— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021