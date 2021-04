Szabad Európa: Júliustól mindenhol működni fog az uniós vakcinaútlevél

Júliustól minden EU-s tagországban működik majd az unió digitális zöldigazolványa, írja a Szabad Európa az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselőjére hivatkozva.

A lap forrása szerint a technikai részletekbe minden tagország beleegyezett április 21-én, a rendszer tesztelése pedig két hét múlva indul majd. Ebben nem vesz részt minden ország, például Magyarország sem, mert hazánk is úgy döntött, nem kívánja előzetesen tesztelni a rendszert.

A gyorstesztelést vállaló országokban már júniustól működik majd a rendszer, ebbe a körbe a következő országok akartak bekerülni:Franciaország, Málta, Hollandia, Luxembourg, Észtország, Svédország, Horvátország, Bulgária, Spanyolország, Olaszország, Litvánia, Németország, Csehország, Ausztria, Izland és Görögország.

A Szabad Európa azt írja, ez még nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban júniustól biztosan élesben is használható lesz az EU-s vakcinaútlevél, ugyanis a jogszabályok igazítása tovább is tarthat, de legkésőbb júliustól mindenhol működnie kell a rendszernek, így Magyarországon is.

Az okmányt a jogosult állampolgároknak külön kell majd igényelni, ezt jellemzően a nemzeti egészségügyi rendszernél tehetik majd meg. Az okmányon egy QR-kód, a beoltott neve, születési dátuma, egy digitális bélyegző szerepel majd, illetve hogy mi ellen kapta az oltást, milyen oltást kapott, mikor és hol. Az igazolást a betegségen átesettek és a negatív teszttel rendelkezők is igényelhetik.

Az okmány papíralapon és digitális formában is elkérhető lesz, az ellenőrzés során bármelyiket elfogadják majd.