Amerikai külügyminiszter: Sürgetjük a magyar kormányt, hogy biztosítson nyitott médiakörnyezetet

Egy szűkkörű beszélgetésen osztotta meg az Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországot érintő meglátásait – az eseményről a Telex számolt be, amely maga is jelen is volt az eseményen.

A magyar gyökerekkel is rendelkező Antony Blinken azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Biden–Harris kormány elkötelezett amellett, hogy megerősítse kapcsolatát a NATO-szövetséges Magyarországgal, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek majd arra is, hogy támogassák a magyar demokratikus intézmények, az emberi jogok és a jogállamiság előremozdítását. Sok mindenben szeretnének együttműködni a magyar kormánnyal, de szerinte

a demokrácia szövetét a független hangok és független vélemények sokfélesége adja. Határozottan sürgetnénk a magyar kormányt, hogy biztosítson nyitott médiakörnyezetet.

Hozzátette: „Világossá tesszük az aggodalmainkat, és az alapelveinket is, amikor az emberi jogokról és a demokratikus intézmények állapotáról és a sajtószabadságról van szó.”

Ezentúl még Kína és Oroszország geopolitikai ambícióiról is beszélt.

Európa kétségtelenül egy geopolitikai verseny középpontja, ahol Moszkva és Bejing aktívan dolgozik az integráció ellen, szemben azoknak az embereknek a vágyaival, akik szövetkezni szeretnének azokkal, akikkel csak akarnak. Különböző módokon igyekeznek aláásni több közép- és dél-európai ország demokratikus és szuverén akaratát.