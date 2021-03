Az orosz külügy Szijjártóval reklámozza a Szputnyikot

Az Index vette észre, hogy az orosz külügyminisztérium Twitter-oldala is beszámolt Szijjártó Péter pénteki oltásáról. A külügyminiszter, hasonlóan a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelyhez, az orosz Szputynik V vakcinát kapta, amit Magyarország elsőként engedélyezett az Európai Unióban. (Az állami vezetők közül Orbán Viktor miniszterelnököt, Áder János köztársasági elnököt és Kövér László házelnököt is a kínai Sinopharm oltóanyagával oltották be.)

A bejegyzés arra is kitér, hogy rövidesen újabb 680 ezer adag Szputnyik V érkezik Magyarországra – arra azonban nem, hogy a teljesítés lassabban megy a szerződésben foglaltaknál. Szerepel benne a #RussiaHelps vagyis az Oroszország segít hashtag is, noha Magyarország nem segélyprogram részeként kapja az oltóanyagot, hanem kétmillió adagot rendelt belőle nagyjából tízdolláros áron.

🇭🇺 Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó has been #SputnikVaccinated against #COVID19.

Within two weeks #Hungary will receive another 680,000 doses of #Russia‘s vaccine 🇷🇺.#RussiaHelps pic.twitter.com/KEH5AZYXyj

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 20, 2021