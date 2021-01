Nem sokkal a felszállás után, helyi idő szerint 14 óra 40 perckor eltűnt a radarokról egy utasszállító repülőgép Indonéziában.

A Sriwijaya Air légitársaság SJ182 jelzésű járatával négy perccel azután szakadt meg a kapcsolat, hogy elhagyta a dzsakartai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőteret. Egyetlen perc alatt háromezer métert veszített a magasságából.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021