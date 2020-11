150 ezer levélszavazat nem érkezett meg a választás napjáig

Ebből 12 ezer olyan államokban, ahol nagyon szoros lesz a végeredmény, állítja a Washington Post elemzése. Az amerikai posta annak ellenére ismerte ezt el csütörtökön, hogy korábban ígéretet tett arra, hogy minden nap átnézik a postahivatalokat, nem maradt-e kézbesítetlenül levélszavazat.

Több államban egyébként a későn érkező levélszavazatokat is számolni fogják, ha a választás napjáig postára adták őket. Ilyen Nevada, Pennsylvania és Észak-Dakota is. Mindhárom államban számolják még a szavazatokat a választás után három nappal, és ezeken az államokon múlhat a választás kimenetele is.