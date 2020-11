Trump Jr. sem boldog

Donald Trump idősebbik fia a Twitteren akadt ki, hogy a republikánusok egyetlen olyan politikusa sem áll ki Trump mellett, akik esélyesnek érzik magukat a 2024-es indulásra, miközben Biden egyre közeledik a győzelemhez. Donald Junior szerint inkább meghajolnak a médiacsőcseléknek.

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.

They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.

Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020