Biden tényleg behúzhatja Pennsylvaniát

És Georgiát is. A FiveThirtyEight számolgatott, és úgy áll a helyzet, hogy Pennsylvaniában a maradék szavazatok 60 százalékát kell nyernie Bidennek a győzelemhez, Georgiában pedig 63 százalékát.

Georgiában is menni fog, és a titok tényleg abban van, hogy a demokraták hónapokon keresztül pörgették az embereket, hogy szavazzanak levélben, Trump pedig hónapok óta arról beszél, hogy nem szabad, mert sok a csalás. Ennek az oka az volt, hogy annak ellenére, hogy korábban ő is mindig levélben szavazott, itt a legkönnyebb korlátozni a szavazásra jogosultak számát (ezt hívják disenfrechisementnek), és a demokraták alacsony részvétele természetesen neki lett volna jó. Ennek köszönhetően a levélszavazatok túlnyomó többsége nagyon demokrata, még ott is, ahol korábban Trump nyerni tudott. Georgiában a 63 százalékot még a legkonzervatívabb megyékben is simán hozza Biden.

Pennsylvaniában 550 ezer szavazat maradt, ebből százezer Philadelphiából. A philadelpiai szavazatokat Biden 80 százalék körül nyerte, de sokkal nem teljesített rosszabbul a vidéki körzetekben sem, az eddig feldolgozott levélszavazatokat átlagosan 78 százalékban ő nyerte meg. Így még az is lehet, hogy nem csak megfordítja az államot, de vitán felüli eredménnyel is nyer. Persze Trumpnál nem lehet vitán felül nyerni, de ez már részletkérdés.