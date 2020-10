„Olyan, mint egy rossz tévéshow” – felborítja az elnökválasztást Trump fertőzése

Rosszabbkor nemigen fertőzhette volna meg Donald Trumpot a koronavírus, aminek a veszélyét egész évben igyekezett lekicsinyíteni. A demokrata riválisa mögött kullogó amerikai elnöknek rendesen fel van adva a lecke.

Alig egy hónappal az elnökválasztás előtt koronavírus-fertőzés miatt kórházba került Donald Trump, aki az egész évet azzal töltötte, hogy megnyilatkozásaiban igyekezett minimalizálni a koronavírus okozta veszélyt. A múlt pénteki hír, hogy kórházba kellett szállítani az újraválasztására készülő amerikai elnököt, egy számára amúgy is katasztrofális hétre tette föl a pontot, ami az adókerüléséről szóló leleplezéssel kezdődött, és amit az elnökjelöltek keddi vitáján nyújtott teljesítménye uralt.

Politikai elemzők körében a vita után az volt az általánosan elfogadott vélemény, hogy Trump volt a vita egyértelmű vesztese, és ezt a hét végére a felmérések is megerősítették. Az NBC News és a Wall Street Journal vasárnap közzétett közvélemény-kutatásának adatai szerint Joe Biden demokrata elnökjelölt majdnem megkétszerezte előnyét Trumppal szemben az országos felmérésben, és már 14 pontos előnnyel vezet: rá 53 százalék, míg Trump 39 százalék szavazna.

Válaszul a Trump-kampány a szokásához híven arra emlékeztetett, hogy 2016-ban is a republikánus jelölt vereségét jelezték előre a közvélemény-kutatások, és mégis Trump győzött a demokrata Hillary Clintonnal szemben.

Négy éve az országos felmérések azt mutatták, hogy Clintonra több amerikai fog szavazni, és ez igaznak is bizonyult. Azonban az amerikai elnökválasztási rendszer miatt ez nem jelent egyet a győzelemmel, és a választás néhány államban dől el. De azokban sincs sok jó hír Trump számára: Pennsylvaniában Biden hétpontos előnnyel vezet két, a vita után készült felmérés szerint, és öt ponttal Floridában.

Ezen most tovább ronthat, hogy Trump a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorult. Ez ugyanis a kampány középpontjába helyezte azt, amiről a republikánus elnökjelölt a legkevésbé szeretne beszélni, a járványt, és közben megakadályozza, hogy az elnök személyesen kampányolva tüzelje fel választóit.

Tünetmentesből, enyhe tüneteken át a kórházba

A közvélemény-kutatások adatai szerint a választók többsége elégedetlen azzal, hogy Trump kezelte a koronavírus-járványt, és nem bíznak abban, amit a vírusról mond. Egy friss kutatás szerint az amerikaiak 65 százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy az elnök nem fertőződött volna meg, ha komolyabban veszi a koronavírust.

Trump a vírus felbukkanása óta igyekezett meggyőzni az amerikaiakat arról, hogy a koronavírus nem is olyan veszélyes, politikai kérdést csinált a maszkviselésből és a távolságtartásból, valamint rendszeresen szidta azokat a jellemzően demokrata vezetésű államokat és városokat, ahol a kijárási korlátozásokat, és egyéb, a gazdaságot sújtó járványügyi intézkedéseket vezettek be.

Szavahihetőségén nem javított az sem, ahogy a Fehér Ház kezelte Trump fertőzését. Miután kiderült, hogy pozitív lett a tesztje, nem lehetett megbízható információkat kapni arról, milyen súlyos az elnök állapota. Az első hivatalos közlések még arról szóltak, hogy tünetmentes, majd ezt módosították arra, hogy enyhe tünetei vannak, majd amikor már kórházba vitték, akkor arról beszéltek, hogy ez csak elővigyázatosság.

Később maga az elnök orvosa ismerte el, hogy hazudott Trump állapotáról, miután újságírók kiderítették, hogy az rosszabb, mint ahogy azt a Fehér Ház állítja, és kiderült, hogy olyan kezeléseket és gyógyszereket kap, amiket súlyosabb állapotban lévő covidos betegek szoktak.

Trump közben igyekezett mindent megtenni, hogy mutassa, minden rendben vele. Fontos volt számára, hogy az őt a kórházba szállító helikopterhez egyedül, segítség nélkül sétált ki. Aztán több fotót is közzétettek róla, ahogy a kórházban dolgozik, de azok hamar gyanúsak lettek: az egyiken látszólag iratokat ír alá, de a papír, amire egy filctollal írt, üresnek tűnt, míg a másikon elvileg iratokat nézett át, de a mellette lévő irattartókban mintha semmilyen dokumentum nem lett volna. Majd végül vasárnap autóba pattant, hogy meglátogassa a kórháznál összegyűlt híveit, ami azonban megint csak arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire nem veszi komolyan a vírus jelentette veszélyt. A hermetikusan lezárt golyóálló autóban ugyanis rajta kívül még legalább két ember volt, akiket ezzel fertőzésveszélynek tett ki.

Az elnök azért próbálja minden áron jelezni, hogy jól van, mert – mint azt tanácsadói a Washington Postnak elismerték – betegsége alááshatja azt, ami Trump szerint a legnagyobb előnye Joe Bidennel szemben. Hogy ő erősebb, egészségesebb és keményebb kihívójánál. A demokraták ezzel szemben abban bíznak, hogy a vírus áldozatává vált Trump aláhúzza a Biden-kampány fő üzenetét, amely szerint Biden felelős vezető.

Biden belehúz

A demokrata elnökjelöltet a járvány kezdete óta azzal támadta a Trump-kampány, hogy háza alagsorában bujkál, csak virtuális kampányrendezvényeket tart, és maszkot hord, amikor mégis megjelenik a nyilvánosság előtt. Biden kampánycsapatát még demokraták is kritizálták amiatt, hogy önkénteseik a járványügyi szakemberek ajánlásait betartva nem látogatják meg személyesen a választókat.

A Biden-kampány egyik fő üzenete volt, hogy a volt alelnök sokkal jobban kezelte volna a koronavírus-járványt, és felelős államférfiként hallgatott volna a szakemberekre, megfogadta volna tanácsaikat, és a tudományos eredmények vezérelték volna döntéseit. Abban bíztak, a választók úgy fogják értékelni, hogy elnökhöz méltón viselkedik. Ezt az üzenetet most erősítheti, hogy Trump megfertőződött a koronavírussal.

Biden csak mostanában kezdett el kampányrendezvényeket tartani az elnökválasztás szempontjából fontos államokban, a járványügyi intézkedések (maszkviselés, távolságtartás, limitált közönség) betartása mellett. Ezeken pedig a legfontosabb témává a járvány lépett elő.

Miközben a demokraták az elnök betegsége miatt leállították a negatív, támadó kampányreklámok sugárzását, és arra kérték a kampánynak dolgozó embereket, hogy közösségi oldalaikon ne írjanak semmit Trump betegségéről, Biden egy pénteki, Michigan államban tartott rendezvényen kijelentette, ami Trumppal történt az

egy újabb emlékeztető arra, hogy milyen komolyan kell vennünk ezt a vírust.

Míg Trump kórházi kezelés alatt áll (és után még napokig, de akár két hétig is), kiesik a kampányból, Biden hétfőn már Floridában kampányol, aminek megnyerése eldöntheti az elnökválasztást. Közben Biden kampányának vezetői és tanácsadói is arra használták ki Trump helyzetét, hogy emlékeztessék az embereket arra, Biden példamutatóan és felelős vezetőként viselkedett a járvány alatt, míg Trump szerintük kétszázezer ember halálát okozta azzal, hogy félvállról vette a fenyegetést.

A republikánusok csak reménykedni tudnak

A Trump-kampány a lehető legrosszabb pillanatban vált fejetlenné. Ráadásul nem csak az elnök esett ki: pozitív lett kampánymenedzserének a koronavírustesztje is, csakúgy, mint a Republikánus Párt elnökének, és több tanácsadója is megfertőződött. A kampány emiatt a választás hajrájában, amikor már több helyen el is kezdtek levélben szavazni az emberek, kénytelen volt lemondani több betervezett kampányrendezvényt, és igyekeznek Mike Pence alelnökkel, illetve Trump családtagjaival helyettesíteni az elnököt.

Trump munkatársai és tanácsadói most abban bíznak, hogy a még ingadozó választók nem azt fogják gondolni, hogy az elnök a felelőtlensége miatt kapta el a vírust. Mások abban reménykednek, hogy a betegség hatására Trump empatikusabb és megértőbb lesz, valamint abban, hogy erősnek fog látszani, amikor meggyógyul, és újult erővel vetheti bele magát a kampányolásba, azzal a pozitív üzenettel, hogy a vírus legyőzhető, és ő már le is győzte.

Ugyanakkor ahogy azt Tom Rath republikánus stratéga Trump elmúlt hetéről szólva a Washington Postnak kijelentette:

Olyan ez, mint egy rossz tévéshow, és végül is az is. Ha a Trump-kampány nem tudja megváltoztatni a verseny menetét, akkor jelentős kormányváltás elé nézünk novemberben.

Kiemelt kép: ALEX EDELMAN /AFP