Orvosa szerint nagyon jól van Trump, egyes hírek szerint azonban a következő 48 óra kritikus lehet

Donald Trump nagyon jól van és javulnak a koronavírusos tünetei – mondta újságíróknak magyar idő szerint szombat késő délután Sean Conley, az amerikai elnök orvosa. Conley azt mondta, hogy nagyon elégedett Trump jelenlegi állapotával – olvasható a Guardian beszámolójában.

Az amerikai elnököt pénteken szállították be a Walter Reed Katonai Kórházba, miután koronavírussal diagnosztizálták. A hivatalos tájékoztatás szerint Trumpnál enyhe tünetek jelentkeztek (láz és köhögés), de Conley mszerint az elnök 24 órája láztalan és a kedve is jó. Conley elmondta, hogy az amerikai elnök antitest-kezelést kapott és egy öt napos remdesivir-kúrán van. Oxigént nem kapott és az orvos reméli, hogy erre a későbbiekben sem lesz szükség. Conley arra nem akart kitérni, hogy Trump mikor és hogyan kapta el a vírust. Megjegyezte, hogy azon kívül, hogy az elnök férfi és kicsit túlsúlyos, nem rendelkezik más kockázati tényezővel, a vérnyomása és a pulzusa normális.

Arra kérdésre, hogy ha nincs súlyos állapotban, miért szállították kórházba Trumpot, Conley azt válaszolta: azért, mert ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Így jobban tudják figyelni az állapotát és rögtön megkapja a szükséges kezeléseket. A sajtótájékoztatón megszólalt Sean N. Dooley pulmonológus is, aki arról beszélt, hogy folyamatosan figyelik, hogy fellép-e valamilyen komplikáció, akár a koronavírus-fertőzés, akár a kezelések következtében.

Az újságok egész másképp tudják

A CNN és a Guardian eközben arról írt, hogy a sajtótájékoztatóval párhuzamosan a fehér házi tudósítók egészen más információt kaptak az elnök állapotával kapcsolatban, mint amiről az orvosok beszéltek. Egy, a Trump állapotát állítólag ismerő, de névtelenséget kérő belső forrás szerint ugyanis az elnök egyáltalán nincs jól, az utóbbi 24 órában igen aggasztó volt az állapota, és a következő 48 óra kritikus lehet, vagyis még egyáltalán nincs úton a gyógyulás felé.

Az AP később ugyanerről írt, névtelen forrásra hivatkozva, ráadásul azt is hozzátették, hogy értesüléseik szerint, mielőtt kórházba szállították volna, Donald Trump oxigént kapott a Fehér Házban

Az AP kitért rá, hogy amikor Conley-t az oxigénről kérdezték, kitért a kérdés elől és úgy válaszolt, hogy az elnök sem csütörtökön, sem a kórházba szállítása óta nem kapott oxigént.

A CNN egyelőre nem tudta hivatalosan megerősíttetni az orvosoknak ellentmondó híreket, és a Guardian is felhívta a figyelmet arra, hogy az értesüléseket távolságtartással kell kezelni. A CNN viszont megjegyezte, hogy a Fehér Házból csak Mark Meadows kabinetfőnök volt jelen az orvosok sajtótájékoztatóján és felvétel van róla, hogy kamerán kívül szeretne beszélni az újságírókkal. Mindenesetre ez csak fokozza a Trump állapota körüli bizonytalanságot.

Korábban azt írtuk, hogy a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elnöknél (washingtoni idő szerint) szombat reggelhez képest 72 órával korábban diagnosztizálták a vírust, vagyis szerdán reggel. Ez azonban nem csak azt jelentené, hogy a közvélemény jóval később szerzett tudomást a betegségről (washingtoni idő szerint péntekre virradó éjjel), hanem azt is, hogy Donald Trump már a pozitív diagnózis tudatában vett részt több programon is. Ezért a Guardian meg is jegyezte, hogy vagy Sean Conley téved a diagnózissal kapcsolatban, vagy Trump nem tudott a teszt eredményéről, vagy nem mondott igazat. Később Conley úgy pontosította, hogy szombat volt a betegség harmadik napja, péntek a második, csütörtök pedig az első, vagyis így értette a 72 órát.

Mivel a sajtótájékoztató után is folyamatosan érkeznek az új információk, cikkünket ennek megfelelően frissítjük.

Kiemelt kép: Brendan SMIALOWSKI/AFP