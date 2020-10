Donald Trumpot kórházba szállítják

Kevesebb mint 24 órával azután, hogy Donald Trumpnál kimutatták a koronavírust, az amerikai elnököt beszállítják a Walter Reed Katonai Kórházba – közölte magyar idő szerint késő este a Fehér Ház. A hivatalos közlemény szerint az elnöknek továbbra is enyhék a tünetei, jó a kedve és egész nap dolgozott. Ugyanakkor a szakemberek tanácsára a következő napokban a kórházból fogja ellátni a hivatali kötelezettségeit.

Alyssah Farah kommunikációs munkatárs azt mondta, hogy továbbra is az elnök irányítja a munkát a Fehér Házban. Arra az újságírói kérdésre, hogy át fogja-e adni a feladatait valaki másnak, például az alelnöknek, Judd Deere helyettes sajtótitkár úgy felelt: „egyáltalán nem”.

Trumpot a Fehér Ház kertjében landolt Marine One elnöki helikopter segítségével szállítják át a kórházba.

Marine One has arrived on the White House South Lawn to take President Trump to Water Reed Medical Center where is expected to remain for multiple days after COVID-19 diagnosis pic.twitter.com/qOip61lrkP

— Jonathan Lemire (@JonLemire) October 2, 2020