Beépülhetett-e a miskolci Fideszbe a román titkosszolgálat?

A Fidesz volt titokminisztere néhány nappal azelőtt, hogy leváltották a megyei kormányhivatal éléről, arról beszélt, megálmodta, hogy a Securitate kitúrja a posztjáról. Az első értelmezések szerint az erdélyi származású volt miskolci polgármesternek üzent, de valószínűbb, hogy az őt váltó fideszes politikus családi kapcsolatai aggasztják Demeter Ervint.

Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője a szervezet augusztus 20-i ünnepségén, a Miskolc Nemzeti Színházban megjósolta a leváltását.

A jóslat hamar valóra vált: a korábban MDF-es, majd fideszes politikust, az első Orbán-kormány titkosszolgálati miniszterét, aki 2011-es létrehozása óta irányította a kormányhivatalt, szeptember 10-én tényleg menesztették. A helyére Alakszai Zoltán, Miskolc korábbi jegyzője került. Alakszai tavaly októberben mondott le a jegyzői megbízatásáról, miután a Fidesz-KDNP polgármesterjelötjeként elindult az októberi önkormányzati választáson, de meglehetősen súlyos vereséget szenvedett, a közös ellenzéki jelölt, Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium egykori igazgatója 55:41 arányban győzte le, úgy, hogy majdnem tízezer szavazattal többet szerzett nála.

Ennek ellenére a politikusi pályáját vereséggel kezdő 34 éves Alakszait gyorsan kompenzálták, ráadásul egy korábbi kormánytag menesztésével, ami nem egy megszokott jelenség a Fideszben.

De szokatlanul csenghetett Demeter beszéde is, különösen egy színháznyi közönség előtt. A fideszes vezetők körében rég nem szokás a nyilvánosság előtt kiteregetni az elsősorban Orbán Viktor reszortjába tartozó személyi döntéseket. A szónoklat igazi különlegességét mégis az szolgáltatta, hogy Demeter a kifúrását az egykori román titkosszolgálat aknamunkájának tudta be.

A Borsod24 a napokban megszerezte a hangfelvételt, amely szerint Demeter a Szent István napi ünnepségen arról kezdett monologizálni, hogy nemrég volt egy rosszízű álma: egy „ellenérdekelt titkosszolgálat” arra törekszik, hogy beosztásától megfossza, és a helyére a saját emberét ültesse. Demeter Ervin azt is előadta, álmában hogyan állt össze betűnként a megfejtés, hogy melyik szervezetről van szó. A Securitate-ról, a román kommunista diktatúra állambiztonságáról.

Álmomban a fejemhez kaptam, és a szar, szemét szekusok alliteráló kifejezés pattant ki belőle. Ekkor a másik oldalamra fordulás miatt, vagy egy szúnyog zizegése miatt, már nem tudom pontosan, de felébredtem. Az álom eltávolodott, de a rossz érzés megmaradt. (…) Vajon csak egy rossz álom volt, vagy egy jövőbeli történés előérzete?

– tette föl a költői kérdést a titkosszolgálati miniszteri poszton 2000-ben Kövér Lászlót váltó politikus.

A sajtó a napokban azzal az értelmezéssel kapta fel a kiszivárgott beszédet, hogy a leváltott kormánymegbízott a Fidesz korábbi miskolci polgármesterének címezte az álomsztoriba csomagolt „románozást”. A várost 2010 és 2019 között vezető Kriza Ákos ugyanis Erdélyből települt Magyarországra, Alakszai pedig mellette, a városházán kezdte a karrierjét. Kabinetfőnökeként került Kriza mellé, majd két évvel később kinevezték Miskolc jegyzőjének.

A meredek szekusozás miatt a 24.hu megkereste Demeter Ervint, aki azt mondta, vállalja minden szavát.

Semmit sem akarok visszavonni, de hozzátenni sem szeretnék

– mondta a leváltott kormánymegbízott.

Demeter környezetében viszont arra hívták fel lapunk figyelmet, hogy az egykori országgyűlési képviselő nem a Nagyváradról áttelepült Krizának üzent, hanem a miskolci jobboldal nagy befolyású háttéremberének. Aki nem más, mint Alakszainé Oláh Annamária, a Demeter helyére ültetett Alakszai Zoltán édesanyja.

A Miskolc díszpolgárává megválasztott Alakszainé életrajza szerint volt takarékszövetkezeti elnök és MÁV felügyelőbizottságának vezetője is, a borsodi megyeszékhelyen pedig a Fidesz színeiben az alpolgármesteri rangig vitte. Kriza mögött mindig a párt helyi erősemberének számított, ő vezeti a városban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét is.

Demeterék körében azonban leginkább a Magyarok Világszövetségében betöltött pozícióját tartják hangsúlyosnak.

Alakszainé Patrubány Miklós hatalomátvétele után lett fontos vezető a világszövetségnél, majd a 2004-es népszavazást követően a szervezet Kárpát-medencei régiójának elnöki tisztét is betöltötte.

Márpedig az egykori titkosszolgálati miniszter környezetében azt állították, a Fideszben sokan ma is úgy tartják, hogy a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról szóló, 2004. december 5-ei népszavazás ötlete a világszövetség bosszúja volt, amiért az első Orbán-kormány idején megvonták a korábbi állami támogatás nagy részét a szervezettől. Az akció nehéz helyzetbe is hozta a Fideszt, mert bár a párt végül beállt a Patrubányék által forszírozott népszavazás mögé, a pártban úgy ítélték meg, hogy az többet ártott a nemzetegyesítés ügyének, mint használt. Emlékezetes, épphogy csak az igenek kerültek többségbe (a kórházprivatizációs törvény visszavonását jóval többen támogatták, mint a határon túliak könnyített honosítását), ráadásul a népszavazás eredménytelen lett. A referendum nem ingatta meg Gyurcsány Ferenc hatalmát sem: másfél évvel később az MSZP győzött az országgyűlési választáson. Bírálta annak idején a népszavazás előkészítetlenségét Kövér László is, aki Demeter előtt felügyelete a polgári titkosszolgálatokat, és aki 2004 nyarán azt mondta, katasztrofális következményekkel járhat a népszavazás. (Hogy a Fidesznek nem a kettős állampolgársággal, hanem a Magyarok Világszövetsége manővereivel volt gondja, jelzi, hogy 2010-ben az Orbán-kormány első döntéseinek egyikével tette lehetővé a határon túliak egyszerűsített honosítását.)

Jóllehet ezt hivatalosan sosem hangoztatták, a kormánypártban ma is vannak, akik úgy tartják, hogy a referendum terve mögött nemcsak a szövetség sértett vezetői, hanem titkosszolgálati erők is állhattak. Forrásaink szerint Demeter ezt a vélekedést fogalmazta bele beszédébe, akkor ugyanis már tudta, hogy ki váltja a megyei kormánymegbízotti székben.

Kiemelt kép: Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja. Fotó: Vajda János /MTI