Újraindul a Szabad Európa, de nem Orbánnak üzennek vele

Újraindul a Szabad Európa Rádió Magyarországon, ezúttal híroldalként. A lap szerkesztősége már összeállt, szeptember elején kezdenek. A cél hivatalosan a kelet-európai demokráciák erősítése, a vezetők azt hangsúlyozzák: közszolgálati feladataikat törvény szabályozza. A Szabad Európa mögött álló ügynökség élére a Trump-kormányzat nemrég új vezetőt nevezett ki.

Hosszú előkészület után, szeptember elején indul el Magyarországon újra a Szabad Európa Rádió (SZER), ami a nevével ellentétben nem igazán rádió lesz, a szabadeuropa.hu címen multimédiás tartalmat gyártó, de leginkább klasszikus híroldallal találkozhatunk majd.

A SZER elindításáról már évekkel ezelőtt érkeztek hírek, komolyan azonban tavaly ősszel merült fel, akkor írta meg a New York Times, hogy hamarosan az amerikai kongresszus elé terjesztik az erről szóló javaslatot. A hírek akkor még szinte mind rádióként emlegették a Szabad Európát, hiszen a klasszikus Szabad Európa Rádió így sugárzott. Amikor a New York Times először írt a tervről, még benne volt, hogy a SZER elindítása üzenet lehet az Orbán-kormánynak – az azóta történt változások viszont jórészt kétségbe vonják ezt.

Már megvannak az emberek

A lapot Csák Gyula és Vovesz Tibor, két régi Kossuth rádiós szakember fogja vezetni, előbbi a BBC-nél kezdte a karrierjét, és mindketten dolgoztak az Euronewsnál. Csák alapvetően a prágai központból dolgozik majd, Vovesz pedig a budapesti szerkesztőséget vezeti.

A Szabad Európa nem szeretne beszállni a klasszikus hírversenybe, mondta el Csák Gyula a 24.hu-nak. Lesz ugyan hírszolgáltatás az oldalon, a nap fontosabb híreit feldolgozzák majd, de alapvetően hosszabb, elemző, oknyomozó cikkeket és „Magyarországon ritkaságnak számító formátumokat” terveznek. A multimédiás tartalom pedig azt jelenti, hogy az oldalon lesznek videók és podcastok is, és alapvetően olyan munkatársakat kerestek, akik több típusú tartalmat el tudnak készíteni. Csák szerint a podcast visszautalás a Szabad Európa rádiós múltjára.

A munkatársak felvétele már lezajlott, a folyamat hónapokkal ezelőtt elkezdődött, és a nyár elejére zárult. Az induló budapesti szerkesztőség nem lesz nagy, és az állandó munkatársak egy része kizárólag a mélyebb, hosszabb tartalmakkal foglalkozik majd.

Semleges pozíció

Csák arról is beszélt, hogy a felvételi folyamatot szigorú szabályok keretezték. Ez az oldal működésére is jellemző lesz, amit nemcsak a szervezet irányelvei és vezetése, hanem a vonatkozó amerikai törvények is megkövetelnek. A Szabad Európa közszolgálati médium, ami egyebek közt azt jelenti, hogy az oldalon nem lesznek hirdetések. Csák szerint a nonprofit, gazdasági és politikai nyomástól mentes működés elősegíti, hogy függetlenek, objektívek és középen állók lehessenek.

A középen állás a Szabad Európa kapcsán azért vitás kérdés. Jamie Fly, a szervezet mostanra leváltott igazgatója korábban Kovács Zoltán nemzetközi sajtóért felelős államtitkárral is találkozott, és állítólag David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is lobbizott azért, hogy a lap az oknyomozó cikkeivel ne tegye tönkre azt a munkát, amit ő végzett azért, hogy jó kapcsolatuk legyen az Orbán-kormánnyal.

Csák szerint mindez semlegességet jelent, azt, hogy minden érintettet megkérdeznek a vitás kérdésekben. A témaválasztást alapvetően az határozza meg, hogy szerintük mi érinti leginkább az emberek hétköznapjait.

Sok minden terjed arról, hogy a Szabad Európa kinek a befolyása alatt áll, de a közszolgálati szerkesztőség munkáját szigorú törvények és irányelvek szabályozzák, amelyek objektivitásra és pártatlanságra törekvést írnak elő, és a szerkesztőség is ebben a szellemben dolgozik majd

– mondta Csák Gyula a lap körül terjedő elméletekről.

A portál helyzetét némileg nehezíti, hogy azután, hogy az indulásról döntöttek, a cég teljes vezetését leváltották.

A szervezet

A Szabad Európa Rádió, vagy ahogy Oroszországban hívják, a Radio Liberty egy adófizetői pénzből működő állami szervezet, amelyet az úgynevezett U.S. Agency for Global Media (USAGM) felügyel. A szervezetet korábban Broadcasting Board of Governors-nak hívták, és függetlenül működött az Egyesült Államok kormányában.

Ez a hivatal irányítja az összes szövetségi médiacéget, ami az USA-ban működik. Eredetileg egy igazgatótanács irányította, amelybe az elnök jelölt ki tagokat három évre, mostanra ez megváltozott, az igazgatótanácsnak csak tanácsadói jogköre van, és az ügynökséget egy vezérigazgató vezeti.

A USAGM célja alapvetően mindig az volt, hogy olyan országokba is eljuttassa a híreket, ahol nem igazán működik független sajtó. Sokan ennek ellenére vagy éppen ezért az Egyesült Államok propagandahivatalának nevezték. Donald Trump nemrég nevezte ki a filmes Michael Packet a hivatal vezérigazgatójának, ami sok demokratapárti politikus hátán felborzolta a szőrt, Pack ugyanis korábban Steve Bannonnal, Trump korábbi botrányhős – a napokban csalás gyanújával letartóztatott – főtanácsadójával dolgozott együtt.

Véres szerda

Pack a kinevezése után menesztete a USAGM alá tartozó összes állami médiacég vezetőjét. Természetesen a kirúgott vezetők között volt a Szabad Európa Rádiót irányító Jamie Fly is.

Pack a „véres szerdaként” emlegetett kirúgásokat azzal indokolja, hogy újra kell építeni a cégcsoportot, és így szeretne javítani a morálon. A cég kirúgott vezetői viszont arra figyelmeztettek, hogy az Egyesült Államok lemaradhat a kínai és orosz médiacégek mögött. Demokrata politikusok szerint Trump egyenesen a saját propagandacégét szeretné felépíteni az elvileg és a törvény szerint is közszolgálati feladatokat ellátó Szabad Európából.

Mivel a korábbi elnök Fly eltávolítása elvileg a magyar Szabad Európa indulását is befolyásolhatta, hiszen a projekt kezdetekor még ő volt a cég vezetője, megkérdeztük Csák Gyulát, hogy érzékelt-e bármilyen változást Pack kinevezése óta. Szerinte a változásnak semmilyen hatása nem volt az indulási folyamatra, Pack maga is többször hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a Szabad Európa függetlenségét. Emellett pedig létezik törvényi garancia is arra, hogy a politika nem szólhat bele a Szabad Európa munkájába.

A Szabad Európa Rádió 1950-ben kezdte el az adását Magyarországon (eleinte New Yorkból, majd ’51-től Münchenből sugároztak), amit természetesen a pártállam igyekezett zavarni. A magyar nyelvű Szabad Európa 1993-ban szűnt meg. Most viszont nemcsak Magyarországon, hanem Bulgáriában és Romániában is újraindult, és szó volt arról is, hogy ez Lengyelországban is megtörténjen, hivatalosan a kelet-európai demokráciák erősítése érdekében.

Illusztráció: Csóti Rebeka /24.hu