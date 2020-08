Az erdőben találtak rá az eltűnt fehérorosz tüntető holttestére

Újabb tüntető halt meg Fehéroroszországban. Ezúttal egy 28 éves fiatal, aki napokkal ezelőtt tűnt el. Holttestére szombaton bukkantak rá Minszk egy erdős területén. A hírt hivatalosan még nem erősítették meg, de két megbízható forrás is erről ír Twitteren:

Another missing Belarus protester, Mikita Kraucou, found dead in a forest in the Partyzanski district of Minsk, with traces of beatings. pic.twitter.com/oalCW3vOHc

Heartbreaking. 28-year-old Mikita Kraucou, a protester from Maladziechna, was found dead in the Minsk forest. He was beaten, as a search team “Angel” reported. For all these days, his family did not know where he was.

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 22, 2020