„Fényes a jövő”: a marihuánaeladásoknak igazán jól jött a koronavírus-járvány

Miközben az amerikai gazdaság recesszióba zuhant, hatalmas mértéket öltött a munkanélküliség, a marihuánaipar dübörög, és optimistán tekint a jövő felé. A bevételek rekordszinten növekednek, egyre több és több embert alkalmaznak az iparágban, az adóbevételek csökkenése miatt aggódó politikusok pedig kezdenek jobb szemmel nézni a marihuána teljes legalizálására.

Fényes a kannabisz jövője

– így értékelte az amerikai marihuánaipar helyzetét egy hétfőn nyilvánosságra hozott ipari felmérés, amiben a LeafLink, a Flowhub és a Vangst nevű kannabiszcégek azt vizsgálták, milyen hatással volt a koronavírus-járvány a marihuána eladással foglalkozó vállalkozásokra. Az eredmény egyértelmű: a márciusban kezdődött járvány igazán jól jött nekik.

A jelentés szerint a boltok sok helyen jobban teljesítenek, mint az év első hónapjában. Olyannyira, hogy a 2020-as marihuánaeladások még a tavaly készített előrejelzéseket is felül fogják múlni. 2019-ben 15 milliárd dolláros bevételt (430 milliárd forint) termelt a marihuánaipar, és a járvány előtt még arra számítottak, hogy az idén majdnem eléri majd az ipar éves bevétele a 17 milliárd dollárt (majdnem ötezermilliárd forint).

A Marijuana Business Daily című üzleti szaklap új előrejelzése szerint azonban 2020-ban a korábbi becsléseknél akár kétmilliárd dollárral (580 milliárd forint) több bevételre lehet számítani, ami 40 százalékos növekedés lenne a tavalyi évhez képest. Az eddigi számok igazolják az optimizmust. Miközben sok ipar megsínylette a járványt, a marihuánaboltok eladásai több államban is rekordokat döntöttek.

Oregon államban a járvány kezdete óta minden hónapban rekordszámú bevételnövekedés volt, és májusban először már a százmillió dollárt is átlépte a forgalom. Ez 60 százalékos növekedés a tavaly májusi adatokhoz képest. Májusig már 415,2 millió dollár bevétel volt, ami 40,2 százalékkal több, mint 2019 hasonló időszakában.

Szintén rekordnagyságú bevételről számoltak be Washington államban, ahol márciusban, áprilisban és májusban is százmillió dollárnál (29 milliárd forint) több volt a bevétel, ami 30 százalékos növekedés a tavalyi számokhoz képest. Rekord született Okhalomában is, ahol májusban 73 millió dollárért (21 milliárd forint) adtak el marihuánát, ami 20 százalékkal nagyobb az előző rekordnál.

Az orvosi marihuána eladásokra szintén jó hatással volt a járvány. Új-Mexikóban például a tavalyi adatokhoz képest 55 százalékkal 92 millió dollárra (26,6 milliárd forint) nőtt az eladás az első hat hónapban az az Ultra Health nevű cég adatai szerint. A kereslet olyan nagy, hogy a cég igazgatója, Duke Rodriguez az új-mexikói KOB televíziónak adott nyilatkozatában amiatt aggódott, hogy az év végére ellátási gondok lehetnek.

Többet szívnak, és van hol venni

A váratlan növekedés egyik fő hajtóereje nem okoz meglepetést: a járvány, valamint az amiatt bevezetett kijárási korlátozások miatt az emberek több marihuánát kezdtek el fogyasztani. Az elemzések szerint több vásárló jelent meg az üzletekben, és nőt a mennyiség is, amit egy alkalommal megvásárolnak. Ahogy azt ezzel kapcsolatban a floridai Truelieve nevű, orvosi marihuánát árusító cég vezérigazgatója, Kim Rivers a Politico című lapnak elmondta:

Természetesen mindannyian értjük, mert ebben élünk, hogy a járvány miatt nagyobb a nyugtalanság, ami megnövekedett fogyasztáshoz vezet.

A járvány miatt hozott korlátozó szabályok szintén kedveztek a marihuánát árusító boltoknak. Az amerikai államok felében létfontosságú üzletnek nyilvánították az kannabiszt árusító üzleteket, és engedélyezték, hogy bizonyos korlátozások mellett (csak házhoz szállítás, vagy bolt előtti átvétel) nyitva maradjanak, és több helyen is engedélyezték számukra a korábban tiltott házhoz szállítást is. Emellett az amerikai kormány által minden munkanélkülivé vált embernek adott heti hatszáz dolláros extra segély szintén segíthette az eladásokat.

Közben a járvány miatt sokan inkább a törvényesen működő boltokat választották az egyre terjedő legalizálási hullám ellenére még mindig nagy bevételeket elérő illegális marihuánapiac helyet. Ahelyett, hogy egy utcai dealerrel találkoztak volna, akivel kapcsolatba lépve esetleg fennállhat a fertőzés veszélye, a drágább, de biztonságosabb legális boltokat választották.

A Merida Capital Partners nevű befektetési cég egyik vezetője egyenesen kijelentette, hogy a járvány felzabálja feketepiacot, és a boltokban tapasztalható növekedés annak köszönhető, hogy a vásárlók áttérnek a drogdealerektől a boltokhoz. A több államban is marihuánboltokat üzemelő 4Front Ventures nevű cég vezérigazgatója a Politicónak kijelentette, érthető, hogy egy járvány idején a vásárlók inkább a törvényekkel szabályozott eladókat választják. Kris Krane közölte:

Nem akarnak a dealer házába menni, vagy azt, hogy a dealer a házukhoz menjen, miközben az emberek távolságot tartanak és nem szabadna találkozniuk olyanokkal, akiket nem ismernek.

A nagy keresletnövekedés a nagybani piacon is érezhető. A LeafLink, Flowhub és Vangst elemzésének adatai szerint január és június között 54 százalékkal nőttek a nagybani eladások.

Gazdagság az államnak is

A bevételek növekedésével együtt a foglalkoztatottság is nő. Miközben az Egyesült Államok tízmilliók váltak munkanélkülivé a járvány kezdete óta, a marihuánaiparban ez nem érezhető. Sőt. Egy ipari felmérés adatai szerint a cégek egyáltalán nem bocsájtanak el senkit, és 68 százalékuk tervezi, hogy újabb dolgozókat vesz fel. A Marijuana Business Daily adatai szerint a marihuánaiparban foglalkoztatott emberek száma az idén akár 295 ezerre is ugorhat, ami majdnem 50 százalékos növekedés a tavalyi számokhoz képest.

Közben a járvány okozta gazdasági visszaesés miatt az adóbevételek csökkenésével szembenéző államok és önkormányzatok egyre jobban örülnek a marihuánaiparnak.

A kannabiszeladásokból származó adó ugyanis a korábbi becsléseknél jobban növekedhet. Oregon államban például a közgazdászok becslése szerint a 2019-2021-es üzleti években 260,5 millió dollárnyi adót szednek be a marihuána-eladások után, ami kilencmillió dollárral több, mint amire még a járvány előtt számítottak.

A adóbevételek miatt Kaliforniában több városban is tárt karokkal várják a marihuánaüzleteket, amiknek korábban nem akartak árusítási engedélyeket adni. New Jersey kormányzója a marihuána legalizálása mellett kiállva közölte, hogy az segíthet az államnak talpra állni a járvány okozta gazdasági visszaesésből, ugyanezt szorgalmazták Pennsylvania állam szenátorai is. Új-Mexikó kormányzója pedig amiatt sajnálkozott, hogy nem legalizálták teljesen a marihuánát, mert most abból százmillió dolláros adóbevétele lehetne az államnak.

A marihuána legalizálásáért küzdő szervezetek, valamint az ipar résztvevői most abban bíznak, hogy a járvány okozta gazdasági visszaesés felgyorsíthatja az egész országra kiterjedő legalizációt. Úgy, ahogy az alkoholtilalomnak is a két világháború közötti nagy gazdasági világválság vetett véget. Ahogy azt Kris Krane a Politicónak elmondta:

Az alkoholtilalomnak nagyrészt a világválság vetett véget, ahogy az országnak sürgősen nagy szüksége volt új bevételi forrásokra. Nagyon rövid idő alatt vált politikailag elképzelhetetlen ötletből politikai szükségszerűséggé, és szerintem most hasonló helyzetet láthatunk.

