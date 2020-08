Közel háromszáz delfint mészároltak le a feröeri partoknál egy ősi tradíció keretében

Vannak tradíciók, melyeknek kiemelt helyük van az életünkben, mert közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és van a feröeri Grindadràp, az évről évre megrendezett tengeri mészárlás, amely idén közel 300 állat halálához vezetett.

A The Rainforest Site adott hírt az idei eseményről, melyet igazi barbár megmozdulásként ír le. A Grindadràp hagyománya 1000 évre nyúlik vissza, és a mai napig legalább olyan fontos esemény, mint a karácsony. A feröeriek többsége kultúrájuk és történelmük szerves részének tekinti a cetvadászatot, így szemükben a mai napig fontos jelentőséggel bír. Közben viszont a világon egyre többen, egyre erélyesebben tiltakoznak a tradíció ellen, aminek tényleg semmilyen gyakorlati haszna nincs.

A Sea Shepherd nevű nonprofit természetvédő egyesület összesítése szerint ezúttal összesen 252 gömbölyűfejű-delfin és 35 atlanti fehérsávos delfin esett áldozatául a vérengzésnek.

A gömbölyűfejű-delfinek hatalmas csoportokban évente vándorolnak a Feröer-szigetek partjainál, így ideális célpontot nyújtanak a vadászoknak. Bár hozzá kell tenni, hogy az eseményen résztvevő személyek közül a nagytöbbségnek van vadászengedélye, a Grindadràpot a világ minden táján bírálják az állatvédők. Az elrettentés érdekében pedig évről évre sokkoló fotókat publikálnak, hogy az egész világ tanúja lehessen a vérengzés eredményének.

Undercover images from Faroe Islands pilot whale slaughter; firsthand account from Sea Shepherd volunteers: https://t.co/JDfPQxZ79P #OpBloodyFjords #dolphins pic.twitter.com/JrpD0hq1Ff

Sad news. After a respite due to the Covid-19 pandemic the Faroe Islanders are back to their murderous ways.

Last night approximately 250+ pilot whales and possibly white-sided dolphins were cruelly slaughtered. Read more here https://t.co/2Z5JlmNQHR #stopthehunt #grindadrap pic.twitter.com/H8ZfKGP8DS

— Blue Planet Society (@Seasaver) July 16, 2020