Már Trump is elismeri, hogy vesztésre áll

Komoly bajban van Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya. A republikánusok egyre idegesebbek.

Donald Trump amerikai elnök tisztában vele, hogy vesztésre áll az elnökválasztásban, és ezt magánbeszélgetésekben hajlandó is elismerni – jelentette a Politico. Az amerikai lap az elöljáróhoz közel álló emberekre hivatkozva közölte, hogy az elnök az elmúlt napokban jutott arra a következtetésre, hogy Joe Biden demokrata elnökjelölt megverné, ha most tartanák az elnökválasztást, miután a közvélemény-kutatási adatok rendre ezt mutatják, és szövetségesei is erre a veszélyre figyelmeztették.

A koronavírus-járvány, és az azzal járó gazdasági visszaesés miatt meggyengült támogatottságú Trump megítélése a George Floyd halála miatt kitört tüntetések hatására csak még rosszabb lett az elmúlt hetekben, és a helyzet súlyosbodott az előző héten.

Az elnök egy nagyszabású kampányrendezvénnyel próbálta megállítani a zuhanást, de a Tulsa városába tervezett gyűlés óriási kudarcba fulladt, miután a várt majdnem százezer résztvevő helyett mindössze alig több mint hatezer ember jelent meg, hogy meghallgassa a beszédét. Republikánus szakemberek még inkább aggódni kezdtek, amikor Trump egy, a Fox Newsnak adott interjúban nem tudott rendes választ adni arra a könnyű kérdésre sem, hogy milyen tervei vannak a második ciklusára.

Majd gyors egymásután jöttek a közvélemény-kutatások, amik azt mutatták, hogy Trump hatalmas vereség elé néz.

Biden elsöprő győzelem elé néz

Trump egész karrierjének legrosszabb 24 órája, a közvélemény-kutatások tekintetében – jellemezte csütörtökön a felméréseket Twitter-oldalán Chris Cillizza, a CNN politikai riportere. Aznap négy különböző közvélemény-kutató 19 felmérést hozott nyilvánosságra, és Biden mindegyikben Trump előtt állt. Sok esetben tíz pont körüli előnnyel, ami szinte teljesen biztos győzelmet jelentene a demokrata elnökjelöltnek, ha most tartanák a választásokat.

Trumpnak elengedhetetlen a győzelemhez, hogy újra megnyerje azokat az államokat, ahol 2016-ban jellemzően a fehér szavazók voksainak köszönhetően sikerült szoros küzdelemben, alig pár tízezer szavazattal legyőznie Hillary Clintont. A jelenlegi állás szerint azonban Biden jelenleg olyan nagy előnnyel vezet, hogy nem csak simán nyerne, hanem elsöprő győzelmet aratna.

A legmeglepőbb jel arra, hogy Trump komoly bajban lehet, azonban a hozzá közel álló Fox News jobboldali hírtelevízió felmérése mutatta. A kutatás eredményei szerint a húsz éve republikánus fellegvárnak számító Texasban Biden 45/44 arányban vezet, és kétpontos előnye van a szintén biztosan republikánus szavazónak számító Georgia államban is.

Ezek a számok valójában holtversenyt jelentenek, de már ez is nagyon rossz hír Trump számára, hiszen ezekben az államokban biztosan kéne vezetnie. Közben Floridában, amit Trumpnak mindenképpen meg kell nyernie, ha újra elnök akar lenni, már kilenc pontos Biden előnye (49/40).

Az eredmények olyan rosszak voltak, hogy a Fox News Trump lelkes támogatójának számító műsorvezetője, Tucker Carlson is felvetette, hogy Trump el fogja veszíteni az elnökválasztást, ha nem történik valami változás:

Nem sokan mondják ezt ki a jobboldalon, de tény, hogy Trump elveszítheti ezt a választást. Sőt, ha nem történnek alapvető változások, akkor nehéz lesz újraválasztása.

Újabb rossz hír Trump számára, hogy kezdi elveszíteni a bázisát jelentő fehér szavazókat is: bár még mindig vezet a demokrata elnökjelölt előtt, előnye jóval kisebb, mint négy éve volt. A hagyományosan inkább a republikánus jelöltek felé húzó idősek között pedig Bidené az előny. Trump négy éve még nyerte a 65 év feletti szavazók körében, most azonban fej-fej mellett áll Bidennel, a kulcsfontosságú ingaállamokban pedig már Biden vezet az idősek körében – derült ki a New York Times felméréséből.

A Fox News információi szerint a helyzet olyan rossz lett, hogy republikánus szakemberek már arról beszélnek, hogy Trump kiszállhat a versenyből, ha a felmérések továbbra is ilyen eredményeket mutatnak. Ezt a lehetőséget azonban politikai elemzők teljesen kizártnak tartják, de már az sokat mutat, hogy ez a lépés bármilyen körben egyáltalán felmerült. Ahogy Colin Reed republikánus kampánystratéga a Fox Newsnak kijelentette:

Egy felmérést lehetne félvállról venni, de az eredmények elég egyezőek mindenhol.

Sam Nunberg, a Trump 2016-os elnökválasztási kampányának egyik megalkotója a Politicónak egyenesen kijelentette, hogy a modern idők egyik legnagyobb elnökválasztási veresége felé tart Trump. Nunberg közölte:

Az elnöknek erősen el kell gondolkodnia azon, hogy továbbra is ő akar-e lenni a Republikánus Párt elnökjelöltje.

Van még idő?

A választás napjáig azonban még több mint négy hónap van hátra, ami egy örökkévalóságnak számít egy elnökválasztásban.

Ha ma lenne az elnökválasztás, nagy bajban lennénk. Szerencsére nem ma van

– mondta a Washington Postnak egy Trumphoz közel álló ember. A Fox Newsnak pedig David Tamasi republikánus lobbista kijelentette, szorosabb lenne az eredmény egy mostani választáson, mint ahogy azt a nyilvános felmérések adatai mutatják, és hozzátette:

Június 26-a van. Még sok van hátra. Nem aggódom túl magam azon, hogy hogyan állnak most a dolgok

Tim Murtaugh, a Trump-kampány szóvivője pedig emlékeztetett arra, hogy 2016-ban hasonlóan rosszul állt Trump Hillary Clintonnal szemben a nyár elején, novemberben mégis ő győzött. A kampány pedig egy vasárnap szétküldött közleményben pedig kijelentette, hogy a nyilvános közvélemény-kutatás adatai nem a valóságot mutatják, megjegyezve, hogy a kampány számára készült belső felmérések más adatokat mutatnak.

Donald Trump lépései azonban arra utalnak, hogy tudja, milyen nagy bajban van. Kampányának egyre többet kritizált vezetője mellé tapasztalt republikánus szakembereket neveztek ki, hogy segítsék a munkáját, és az elnök további emberek felvételét fontolgatja. Trump emellett nagyobb figyelmet fog szentelni a kampányra, különös tekintettel az ingaállamokra.

Közben a kampány elkezdett Bident támadó kampányhirdetéseket sugározni a kulcsfontosságú államokban, amivel reményeik szerint meg tudják győzni a még ingadozó szavazókat, hogy a demokrata elnökjelölt szélsőségesen baloldali csoportok irányítása alatt áll, túl öreg, túlságosan bennfentes és mentálisan gyenge ahhoz, hogy ellássa az elnöki tisztséget.

A Trump-kampány emellett abban bízik, hogy novemberig sikerül annyira feltüzelniük szavazóbázisukat, hogy nagy tömegekben mennek el választani, és ezzel sikerül több voksot gyűjteniük, mint Bidennek. Ennek a 2016-ban sikeres stratégiának azonban meg van az a veszélye, hogy elijeszti Trumptól a mérsékeltebb republikánusokat és a függetleneket, akik nem tartják Bident annyira ellenszenvesnek, mint Hillary Clintont, és hajlandóak a demokrata elnökjelöltre szavazni Trump helyett.

Trumppal szemben ellenséges politikai szakértők közben arra is felhívták a figyelmet, hogy az elnök más, etikailag kérdéses módszert is bevethet, hogy biztosítsa győzelmét. A járványt kihasználva próbálhatja megakadályozni, hogy a nagyvárosokban megfelelő módon tudjanak szavazni az emberek, valamint már most igyekszik kételyt ébreszteni a levélben szavazás intézménye ellen, azt állítva, hogy az a csalási lehetőségek melegágya, és jogi úton fogja megtámadni az eredményeket, ha veszít novemberben.

Közben Obama egykori kampánymenedzsere, David Plouffe óvatosságra intett, közölve az AP amerikai hírügynökséggel, hogy a demokratáknak nem szabad elbízniuk magukat, a választás még egyáltalán nincsen lejátszva, és továbbra is keményen küzdeniük kell:

Bármi is a helyzet, figyelmen kívül kell hagyni a felméréseket, és azt kell feltételezni, hogy a választás szuper szoros lesz.

Kiemelt kép: Saul Loeb / AFP