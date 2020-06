„Az egész szörnyű volt” – így fulladt kudarcba Trump kampányindító gyűlése

Az amerikai elnök hetek óta készült a nagy eseményre, amire százezer Trump-rajongót vártak, de végül hatalmas csalódásként mindössze hatezer ember jelent meg. Ám voltak más gondok is azon kívül, hogy Trump csak egy félig üres arénának mondhatta el beszédét.

Donald Trump teljesen biztos volt benne, hogy felejthetetlen siker lesz kampányindító nagygyűlése szombaton, az Oklahoma állambeli Tulsa városában. Az újraválasztására készülő amerikai elnök kampányfőnöke a megelőző napokban büszkén hirdette, hogy majdnem egymillióan jelezték, részt akarnak venni a gyűlésen, és arra számítottak, hogy százezer, de a legrosszabb esetben is hatvanezer ember jelenik majd meg, hogy támogatásáról biztosítsa Trumpot.

A kampánystáb olyan nagy reményekkel indult neki az eseménynek, hogy még egy szabadtéri színpadon is felállítottak a 19 ezer fős BOK Center közelében, hogy azok is láthassák az elnököt, akik nem férnek be a telt házasnak remélt arénába.

Arra azonban végül egyáltalán nem volt szükség, az aréna ugyanis félig sem telt meg: Trump mindössze alig 6200 ember előtt mondhatta el kétórás beszédét.

Lelkes várakozás

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint Trump már május közepe óta újra akarta kezdeni a 2016-os elnökválasztáson megszokott grandiózus kampánygyűléseit, amiket a koronavírus-járvány márciusi kitörése óta bevezetett korlátozó intézkedések miatt nem tudott megtartani. A New York Times cikke szerint az elnök „ketrecbe zárt oroszlánként” érezte magát a Fehér Házban, és alig várta, hogy újra átélje azt az izgalmat, amit a kampánygyűléseken szokott érezni.

A hozzá közel álló emberek elmondása szerint hiányzott neki a ujjongó tömegek felé irányuló szeretete, és amióta azt nem kapta meg, mogorva és ingerlékeny lett. Tanácsadói abban reménykedtek, hogy egy beszéd a minden szavát örömmel fogadó rajongói előtt jobb kedvre deríti és energiával tölti fel az elnököt, és egy óriási tömeget vonzó eseménnyel igazán beindíthatják egyre inkább vesztesnek tűnő kampányát.

Kampánystábja több lehetséges helyszínt is megvizsgált, végül Oklahomára és Tulsára esett a választásuk. Igyekeztek biztosra menni: egy republikánus fellegvárnak számító államot választottak, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy nagy tömeget tudnak odavonzani, és a republikánus vezetés biztosan engedélyezni fogja az eseményt, szembemenve a járványügyi szakemberek ajánlásaival, akik veszélyesnek tartják a nagy tömegeket vonzó beltéri eseményeket.

A gyűlés azonban már a kezdetekkor problémás volt.

Eredetileg június 19-én, pénteken tartották volna, de a dátum a rabszolgaság eltörlésének nem hivatalos ünnepnapjának számít, és a George Floyd halála miatti tüntetések idején nem volt a legszerencsésebb választás Trump számára, aki kritikusai szerint a rasszista fehér szavazók kegyeiért küzd.

A helyszínválasztás szintén etnikai feszültségeket szült, Tulsa ugyanis az amerikai történelem legsúlyosabb rasszista mészárlásának helyszíne, ahol 99 éve több száz jómódú feketét ölt meg a dühös fehér tömeg, és egy egész feketék lakta negyedet romboltak a földig.

Trump végül belement, hogy másik időpontban, egy nappal később tartsák meg a gyűlést, amiről eleinte úgy tűnt, hogy hatalmas siker lesz a számára. Az elnök az ezt megelőző napokban szinte semmi mással nem tudott foglalkozni, csak a gyűléssel, amit a Wall Street Journalnak adott interjújában a „valódi kampányindítóként” jellemzett. Még egy fehér házi kerekasztal-beszélgetésen is kijelentette:

Megyünk Oklahomába. Olyan tömeg lesz, amilyet eddig még senki sem látott. Hatalmas, hatalmas érdeklődés van a jegyekért, olyan, ami talán még soha nem történt a politikában.

Trump még szombaton is magabiztos volt. Amikor elindult Oklahomába, közölte, hogy a gyűlés és az ott megjelent emberek mennyisége „hihetetlen”, és „még nem láttak ehhez foghatót”. Egy tanácsadója pedig a CNN-nek egy nappal a gyűlés előtt kijelentette:

Garantálhatom, hogy szombat után, ha minden jól megy, sokkal jobb hangulatban lesz.

Azonban nem ment minden jól, és az elnök egyáltalán nem lett jobb hangulatban. Legalábbis erre utal, ahogy visszaérkezett a fehér házi tisztségviselők által „katasztrófaként” jellemzett gyűlésről Washingtonba, és kibontott nyakkendővel, MAGA-sapkáját a kezében fogva, búskomor tekintettel, megtörtnek tűnve gyalogolt, miután kiszállt az elnöki helikopterből.

MOMENTS AGO: President Trump arrives at the White House from Joint Base Andrews. He is holding a ‘Make America Great Again’ hat. pic.twitter.com/e94ILNFP44 — The Hill (@thehill) June 21, 2020

Sehol senki

Amikor Trump megérkezett Tulsába, már tudni lehetett, hogy sokkal kevesebben lesznek, mint amire számítottak. A teltházasnak remélt helyszínen kívül rekedt embereknek felállított színpadot, ahol az eredeti tervek szerint Trump és alelnöke, Mike Pence is beszédet mondott volna, már azelőtt elkezdték lebontani, hogy az elnök belekezdett volna a beszédébe.

Secret Service has moved crowd back from the overflow stage so it can be broken down. pic.twitter.com/iIxXfnpOPn — Dave Weigel (@daveweigel) June 20, 2020

A BOK Center közben félig üres volt: a 19 ezer férőhelyes arénában a helyi tűzoltóság adatai szerint nagyjából 6200-an gyűltek össze.

A fuller view of stadium as program begins pic.twitter.com/xGdqTpwi1L — Steadman™ (@AsteadWesley) June 20, 2020

A New York Times információi szerint Trump döbbenten nézte az üres széksorokat, és dühösen ordibált munkatársaival a színfalak mögött; bár beszéde végére valamival jobb lett a hangulata, amikor lejött a színpadról szokatlanul csendes volt. Az NBC News beszámolója szerint pedig „tombolt a dühtől”, amiért ilyen kevesen jelentek meg a gyűlésén, miközben egész héten arról volt szó, hogy hihetetlenül nagy tömeg előtt mondhat majd beszédet.

What you’ll see on the @realDonaldTrump campaign jib cam at #TulsaTrumpRally and what you’ll see if you pan out a bit more… pic.twitter.com/Oessi10OXz — Matt Hoye (@mattyhoyeCNN) June 21, 2020

Az elnök egyik magas rangú tanácsadója pedig az NBC News-nak kijelentette:

Ez egy rossz este volt az ügyünknek. Az egész szörnyű volt: a tömeg nagysága, a koncentráció hiánya a beszédben, a túl sok mellékszál.

A kampánystáb reményei szerint a szombati gyűlés lett volna a elnökválasztási harc igazi kezdete, amivel igazán belelendülnek a demokrata elnökjelölt, Joe Biden elleni csatába. Trump beszédének legfontosabb részét a terv szerint a Biden elleni támadások adták volna: a volt alelnököt a Demokrata Párt balszárnyának jelöltjeként akarták bemutatni, aki túl öreg, és kezd szenilis lenni.

Ez az üzenet azonban eltűnt a gyűlésről szóló beszámolókból. A hír az volt, hogy Trump kijelentette, arra kérte munkatársait, hogy kevesebb embert teszteljenek koronavírusra, mert a fertőzések nagy száma csak rossz színben tünteti őt fel. A Fehér Ház később azt mondta, Trump csak viccelt.

Emellett leginkább az maradt meg, hogy több mint tíz percen keresztül magyarázta, miért nem tudott egy kézzel a szájához emelni egy poharat a West Point katonai akadémián elmondott beszéde közben, valamint, hogy miért is ment le olyan nagyon lassan és óvatosan a szónoki emelvényre vezető rámpán. Amit már ki is figuráztak:

This is art. pic.twitter.com/ZPJxHu20TV — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) June 21, 2020

Azt egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy miért is jelentek meg ilyen kevesen a gyűlésen. Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint közrejátszhatott, hogy amerikai kamaszok kampányt indítottak főleg a TikTok videomegosztó oldalon, hogy kamu jegyigénylésekkel verjék át a Trump-kampányt. Trump kampánystábja azt állította, hogy ezeket a kamuigényléseket sikerült kiszűrniük, és inkább a sajtót vádolta, valamint az ellentüntetőket, mert elijesztették a családos embereket, akik az erőszaktól félve nem mertek elmenni a gyűlésre.

Emellett azt állították, hogy ellentüntetők elzárták a bejáratokat, és ezért maradt félig üres az aréna. Helyi rendőrök azonban ezt cáfolták, közölve, hogy csak egy bejárat volt kis időre elállva, de mindenki be tudott menni, aki akart. Majd Trump-kampánystábja azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy közölték, a közösségi oldalakon több millióan nézték meg Trump beszédét.

Valószínűbb azonban, hogy a Trump által rendszeresen alábecsült és félvállról vett koronavírus-járvány tartotta távol az embereket. A Fox News közvélemény-kutatása szerint a republikánus szavazók több mint kétharmada kedvező véleménnyel van azokról, akik maszkokat hordanak, és többségük szerint a politikusoknak a járvány miatt nem kellene nagy összejöveteleket tartaniuk, vagy csak olyat, ahol kötelező a maszkviselés, és biztonságos távolságban lehetnek egymástól a résztvevők.

Biden bölcsen hallgat

A demokrata elnökjelölt közben csendben nézi, ahogy Trump saját maga rontja újraválasztási esélyeit. A közvélemény-kutatások adatai szerint a demokrata elnökjelölt magabiztosan nyerné a választást, ha azt most tartanák, miután az elnök megítélését lerontotta a koronavírus-járvány kezelése, a járvány okozta gazdasági visszaesés, valamint a George Floyd halála miatt kitört tüntetéssorozatra adott válaszai.

Biden és kampánya Trump szombati beszédéből csak a tesztelésről szóló részre reagált, közölve, hogy nem kevesebb, hanem több embert kell tesztelni koronavírusra.

I can’t believe I have to say this, but we should be speeding up testing — not slowing it down. pic.twitter.com/zuZh7DiQ9X — Joe Biden (@JoeBiden) June 21, 2020

Az igazi harc azonban csak most fog kezdődni. A Biden-kampány a Demokrata Párttal együtt májusban már több pénzt gyűjtött adományokból, mint Trump és a Republikánus Párt, és el is kezdték költeni: péntektől 15 millió dollárért vásároltak reklámhelyeket az elnökválasztás szempontjából kulcsfontosságú államokban, olyan mérsékelt szavazókat célozva, akik négy éve Trumpra, de azelőtt még Barack Obamára szavaztak.

Biden közben alig szerepel, ami demokrata és republikánus kampánystratégák szerint is helyes döntés. A 9 elnökválasztási kampányban is részt vett Pete Giangreco demokrata kampánystratéga a Politicónak kijelentette:

Minden egyes nap, ami nem Joe Bidenről szól, az egy nap, amit Joe Biden megnyert. Mert ha (a választás) egy Trumpról szóló referendum, akkor Trump veszíteni fog.

Hasonló kijelentést tett egy, a Trump csapatában dolgozó republikánus szakember a CNN-nek:

Sajnálatos módon ennek a versenynek semmi köze Bidenhez, csak Trumpról szól, és ezért is van bajban.

A Trump-kampány a Politico információja szerint arra készül, hogy a mérsékelt republikánus szavazók körében is elfogadhatónak tartott Bident úgy határozzák meg, mint a Demokrata Párt „radikális balszárnyának bábját”, valamint túl öreg, szenilis vénembert, akinek valami nagyon nem stimmel.

Emellett igyekeznek elérni, hogy Biden minél többet szerepeljen, reménykedve, hogy olyanokat mond, amit aztán fel lehet majd használni ellene, és amivel a média kereszttüzébe kerül. Ezért is akarnak minél több Biden-Trump vitát.

A következő négy hónap várhatóan kemény ütközetet hoz majd, sok sárdobálással, és személyes támadásokkal. Ahogy azt Greg McNeilly republikánus kampánystratéga a Politicónak kijelentette:

Olyan érzés lesz, mint az első világháborús lövészárok-hadviselés: sok gáztámadás és kézitusa.

Kiemelt kép: Nicholas Kamm /AFP