Trump dühös, pedig inkább tartania kéne a renegát republikánusoktól

Donald Trump az egyik kedvenc műsorát nézte a múlt hétfőn éjfél után a Fox News-on, amikor olyasmit látott, amitől dühbe gurult. Haragját egy hozzá képest is szokatlan kirohanásban vezette le a Twitteren hajnali egykor. Célpontja egy konzervatívokból álló szervezet, az újraválasztása ellen küzdő Lincoln Project volt, amelynek egy reklámjával sikerült felbosszantania az Egyesült Államok elnökét.

Amerika gyászol

Az egyperces videó minden idők egyik leghíresebb választási hirdetését, a Ronald Reagan 1984-es újraválasztási kampányához használt Morning in America (Amerika ébred) című reklámot állította a fejére. A pozitív hangulatú Reagan-hirdetést – amiben a gazdasági fellendülésre helyezték a hangsúlyt, valamint arra, hogy az amerikaiak jobban élnek és optimistábbak, mint négy évvel korábban – megfordították: a Mourning in America (Amerika gyászol) gyászos képet fest az országban uralkodó hangulatról.

📺 NEW VIDEO @realdonaldtrump’s failed presidency has left the nation weaker, sicker, and teetering on the verge of a new Great Depression. There’s mourning in America. pic.twitter.com/QoEWJVNEXc — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 4, 2020

A szürke, omladozó városi képeket használó, depresszív hirdetés kiemeli, hogy 60 ezer ember halt meg a koronavírustól, amit Trump félvállról vett, a gazdaság romokban, több mint 26 millió amerikainak nincs munkája, és az emberek kezdik elveszíteni a reményt, meg a megtakarításaikat. Hozzátették, Trump vezetése alatt az ország „gyengébb, betegebb és szegényebb lett.” A hirdetést az AdAge reklámipari szaklap a hét legjobb kreatív kampányának választotta.

Számítottunk rá, hogy a hirdetés siker lesz

– mondta el az MSNBC-nek adott interjújában a Lincoln Project egyik alapítója, Rick Wilson. A veterán republikánus kampányszakember hozzátette, arra azért nem számítottak, hogy Trump „teljesen mániákusan” fog reagálni.

Az elnök bejegyzésben vesztesekként jellemezte a főleg republikánus kampányszakemberekből álló csoport tagjait, a RINO (Republicans in Name Only – csak nevükben republikánusok) jelzőt használva rájuk. Másnap újságírók előtt szidta őket, külön kiemelve George Conway-t, akire a Moonface, azaz „Holdarcú” gúnynevet akasztotta.

A Lincoln Project tagjai közben alig hitték el, amit látnak, és örömmel gúnyolták Trumpot a közösségi oldalakon, azt üzenve: ők győztek. Az elnök heves reakciója miatt a reklám nagyobb nézettséget ért el, mint amire számítottak, napokig tartó sajtófigyelmet kaptak, valamint rekordmennyiségű pénzadományt, amit újabb hirdetések készítésére használhatnak fel. Ahogy azt Conway (akinek a felesége egyébként az elnök egyik tanácsadója, Kellyanne Conway) a Washington Postnak kijelentette:

Sok figyelmet kaptunk az elnöknek köszönhetően, és ezért nagyon hálásak vagyunk neki.

A Post úgy tudja, a szervezet tízezer dollárt költött a reklámra, amit Wilson elmondása szerint mindössze pár óra alatt készítettek el, majd ötezret arra, hogy a Fox News-on leadják Washingtonban, ahol az elnök is láthatja. „Jól elköltött ötezer dollár volt” – jelentette ki a szervezet egyik tagja, John Weaver, a néhai John McCain szenátor kampánystratégája volt.

A szervezet azt közölte, a különböző platformokon egy hét alatt több mint 15 milliószor nézték meg a reklámot, miközben a Project egy másik tagja, Reed Galen veterán republikánus kampányszakember elmondása szerint számukra már egy félmilliós nézettség is jónak számított volna.

A nézettség és a sajtófigyelemmel járó ismertség pedig pénzt is hozott. Az elmúlt héten több mint kétmillió dollárnyi adományt kaptak, nagyrészt kisebb, kétszáz dollárnál kevesebb összeget adó embertől. Ez majdnem annyi, mint amennyit az alapításuk óta a reklám megjelenéséig gyűjtöttek.

Republikánusok Trump ellen

A Lincoln Projectet tavaly év végén alapította nyolc konzervatív, akik aggódva figyelik Trump elnökségét, személyét az Egyesült Államokra leselkedő legnagyobb veszélynek tartják. A New York Times-ban megjelent véleménycikkükben kifejtették, céljuk Trump újraválasztásának megakadályozása, valamint azoknak a republikánus képviselőknek és szenátoroknak a legyőzése, akik odaálltak Trump mellé.

A szervezet alapítói között van Steve Schmitt politikai stratéga, aki George W. Bush, John McCain és Arnold Schwarzenegger kampányaiban dolgozott, valamint John Weaver, aki Bush és McCain mellett John Kasich ohiói republikánus kormányzó kampányát irányította. A kemény kampányszakemberként híressé vált Rick Wilson, aki előszeretettel tapossa sárba ellenfeleit, és George Conway is, akiről itt írtunk bővebben.

Trump megbuktatásának kulcsát abban látják, hogy egy kicsi, jól behatárolható választói réteget céloznak meg, néhány, az elnökválasztás szempontjából döntően fontos államban. A Project tagjainak elmondása szerint a Trumpban csalódott konzervatívokat és a republikánusok felé hajló függetleneket akarják megszólítani, valamint meggyőzni őket arról, hogy Trump ellenfelére szavazzanak a novemberi elnökválasztáson.

És bár korábban egyikük sem szavazott még soha demokrata jelöltre, Trumpban akkora veszélyt látnak, hogy kivételesen erre is hajlandók lesznek. A Project tagjai a Washington Postban megjelent véleménycikkükben április közepén jelentették be, hogy életükben először a Demokrata Párt elnökjelöltjét, Joe Bident támogatják Trumppal szemben, és egy reklámot is közzétettek ennek alátámasztására.

Veszélyesek lehetnek

A csoport egyik tagja, Mike Madrid, a Republikánus Párt kaliforniai szervezetének egykori politikai igazgatója a San Francisco Chronicle című lapban megjelent írásában kijelentette, hogy a Trump-ellenes republikánusok jelentik a legnagyobb veszélyt az elnök újraválasztási esélyeire. Szerinte azért reagált Trump ilyen vehemensen, mert tudja, hogy csak a republikánus szavazók egyhangú támogatásával nyerhet az elnökválasztáson, és a vesztét látja minden republikánusban, aki nem áll be mögé.

Miközben a pozícióikat féltő republikánus politikusokat az elnök meg tudja félemlíteni, elérve, hogy támogassák, ez nem működik

a jól képzett profi politikai tanácsadók egy renegát csoportja ellen, akiknek nincsen vesztenivalójuk

– írta.

Trumpnak, aki kis különbséggel győzött 2016-ban Hillary Clintonnal szemben, szüksége is van minden egyes voksra, és a számok azt mutatják, jelenleg bajban van. A Vanity Fair magazin információi szerint a Republikánus Párt számára készített belső közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy hat kulcsfontosságú államban is „szörnyűek” Trump számai, aki rendre Biden mögött áll a felmérésekben.

Bár a Lincoln Project kis szereplőnek számít, és mostanáig csak egy szűk réteg ismerte igazán a nevüket, Trump 2016-os győztes kampányának egyik vezetője, Steve Bannon már január elején arra figyelmeztetett, hogy veszélyesek lehetnek. Megemlítette, hogy Trump összesen kevesebb mint 80 ezer szavazattal nyert a három döntő államban, és nem kell sok szavazót elcsábítani ahhoz, hogy elbukja a választást. Ahogy azt Bannon kijelentette:

Ha ezeknek a fickóknak sikerül 3-4 százalékot lemorzsolniuk, az súlyos helyzetet teremt.

Kiemelt kép: Drew Angerer/Getty Images/AFP