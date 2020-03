Három gép indult Budapestről Kínába orvosi eszközökért

A Flightradar csütörtökön délután Twitter-oldalán közölte, hogy a WizzAir három gépe indult útnak Budapestről Kínába, hogy orvosi eszközöket hozzanak Magyarországra.

Pozsonyból két másik légitársaság gépe is úton van a flottával az ázsiai országba.

A Flightradar szerint a repülők a kazah fővárosban, Nur-Szultanban megállnak út közben.

Hogy várhatóan mikor térnek vissza, arról egyelőre nincs információ.

Multiple aircraft on their first leg to China to retrieve medical supplies. Track them together: https://t.co/DX8ZOHvJLi

