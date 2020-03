Gyanúsan sok az influenzaszerű megbetegedés Amerikában

Egyre több ember fordul orvoshoz az Egyesült Államokban lázzal, köhögéssel és torokfájással, viszont csak keveseknél mutatnak ki influenzát – írja a Live Science. A szakértők attól tartanak, ez azzal magyarázható, hogy egyre több a koronavírusos beteg az országban.

Az amerikai közegézségügyi szervezet, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) egy országszintű hálózat segítségével rögzíti, hogy országszerte hányan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A rendszerben egyre több ilyen megbetegedésről számolnak be, viszont a legtöbb esetben negatív eredményt mutat a teszt.

A szakértők szerint a jelenségre két magyarázat van: vagy egyre terjed a koronavírus, vagy sokan a járványtól való félelem miatt már enyhébb tünetekkel is orvoshoz fordulnak.

Bizonyos régiókban valószínűbb, hogy az új koronavírus áll a háttérben. Washingtonban például különösen sok az influenzaszerű megbetegedés, és éppen ebben az államban rögzítették a legtöbb koronavírusos esetet is.

Fontos kiemelni, hogy az influenzatesztek nem minden esetben megbízhatóak, az év ezen szakában pedig Amerikában gyakran emelkedik az influenzások száma. Ennek ellenére tényleg egyre több az országban a regisztrált koronavírusos, és elképzelhető, hogy számuk eddig csak a kevés teszt miatt maradt alacsony.