„Őrültek háza van, senki nem ért semmit” – az itthoniakat figyelmeztetik az olaszországi magyarok

Telített intenzív osztályok, kényszerű szelektálás a betegek között, nehezen regulázható fiatalok – többek között ezekről is beszámoltak a karantén alá volt Olaszországban élő magyarok, ugyanakkor a különböző településeken elmondásuk szerint nagyon eltérően reagálnak az emberek a kialakult helyzetre. Beszéltünk olyan honfitársunkkal is, aki kint ragadt turistákat próbál hazajuttatni Magyarországra.

Keddtől egész Olaszország karantén alá került, az olaszok lakóhelyüket csak speciális – munka, családi és egészségügyi – okok miatt hagyhatják el, akkor sem szabad közel menni másokhoz, a boltokba is csak családonként egy ember mehet, egyébként is zárva kell tartani a 150 négyzetméternél nagyobb üzleteknek hétvégenként, kivéve azokat, ahol alapvető élelmiszereket árulnak, illetve a gyógyszertárakat.

A teljes országra elrendelt karantén ellenére meredeken nőtt kedden is az áldozatok száma.

Úgy tűnik, a különböző településeken nagyon eltérően reagálnak karanténra – legalábbis ez derült ki abból, amit Olaszországban élő magyarok meséltek nekünk. Van, ahol az emberek elfogadták az új szabályokat, más helyeken azonban nem igazán veszik komolyan a kockázatot.

Utóbbiak közé tartozik Calabria régió székhelye, Catanzaro. „Senki nem akar a fenekén maradni” – mondta a magániskolában tanító Kató Nóra. A bárok, éttermek is nyitva vannak, az üzletekbe egyelőre annyian mennek be, amennyien csak akarnak, nem tartják be a limitet, az utcán alig visel valaki maszkot, csak a gyógyszertárak előtt hosszú a sor, ott elfogadják, hogy nem tartózkodhat bent 4-5 embernél több. Nóra szerint jellemző, hogy amikor az anyósa három hete hazatért a vírusnak jobban kitett Comói-tótól, és önkéntes karanténba vonult, akkor még szinte mindenki furcsán nézett rá.

Nóra ötéves lányával egy hete szintén önkéntes karanténban van, ugyanis a gyermekorvosuk bátyja volt az, akinek elsőként pozitív lett a tesztje a koronavírusra Calabriában, még múlt hétfőn. Kedden a gyerekorvos még mindig rendelt, ekkor fogadta Nóráékat is.

Ők azóta csak akkor hagyják el az otthonukat, ha nagyon szükséges. A kislány még nem érzi a helyzet súlyát, inkább játéknak gondolja a maszkokat is, az utcán számolja a maszkos embereket.

Nóra viszont egy hete eléggé megijedt, amikor a kislány kórházi vizsgálata miatt ki kellett mozdulniuk. A váróterem zsúfolásig volt, főleg idősekkel. Az orvosok, nővérek semmiféle védőfelszerelést nem viseltek, se kesztyűt, se maszkot, amikor vért vettek a lánytól. Az anya szerint az olaszok alulbecsülték a helyzetet, nemcsak mert bele lehet halni a megbetegedésbe, hanem mert kevés azt intenzív osztályon az ágy. Calabriában még nem volt halálos eset, egyelőre 11 fertőzöttről tudni, ennél több ágy viszont nincs is, ahol kezelni tudnák a koronavírusos betegeket.

Itt talán rosszabb az egészségügyi helyzet, mint Magyarországon

– mondja Nóra, hozzátéve, náluk kijelentették a nővérek, hogy szelektálniuk kell a betegek között, és azokat felvenni, akik nagyobb eséllyel túlélik a betegségüket. Nóra és lánya közben nem találkozhat a gyerek apai nagyapjával , mert tüdőrákos, „vele két nap alatt végezhet a vírus”.

A munkahelyek viszont még működnek, az ő férje is dolgozik. Sokan a nagyszülőkre hagyják addig a gyerekeiket, akik Nóra félelmei szerint a játszótéren összeszedhetik a vírust, amit hazavisznek, ez pedig végzetes lehet az idős emberekre. Ők azt sem értik, hogy ha az iskoláknak be kellett zárnia, akkor a bevásárlóközpontoknak, ruhaboltoknak miért nem.

Az iskolabezárás szükségességéről már három hete beszélték a munkahelyén a kolléganőivel, ahogy azt is tudták, hogy ha a járvány elterjed, az északi régiókban tanuló vagy dolgozó déliek haza fognak menni, ezt viszont az egészségügyi rendszer nem fogja elbírni. Az északi régió karantén alá zárásakor sokan haza is özönlöttek, őket pedig nem vizsgálták meg. Egy zöld számot indítottak a hatóságok, amit fel kéne hívnia az északról érkezőknek, és karanténba kéne vonulniuk, de állítólag nagyon kevesen jelentkeztek be.

Nóra a magániskolában az órák után kapta a fizetését, ami most azt jelenti, hogy nemcsak a szokásos nyári szüneti hónapok esnek ki neki, hanem a karantén idejére eső bevétele is. De nem emiatt aggódik legjobban, hanem hogy nem tud hazajönni Debrecenbe, ha esetleg történne valami az otthoniakkal, édesapjával és a nagymamájával. Aggodalmát csak táplálja, hogy Budapest mellett itt találtak még Magyarországon koronavírusos beteget.

A hazautazás másoknak is gondot okoz, Szicíliában a Szicíliai Olasz-Magyar Kulturális Egyesület próbálta kedden megszervezni az ottragadt magyar turistáknak a hazajutást. A szervezet elnöke, Magyar Mónika is panaszkodott arra, hogy a hétvégén délről hazazúdulók inkább „rejtőzködnek”, és nem jelentkeznek a zöld számon. „Nem értik meg az emberek, hogy ha megindulnak, és nem állítjuk meg a mozgást, akkor a vírust sem” – mondja.

Ők már korábban is kérték a magyarokat, hogy inkább ne jöjjenek, de jöttek, és mivel a külügynek nincs eszköze erre, felajánlották, hogy bérelnek szerdára egy magánbuszt, és ha összegyűlik 20-25 magyar turista, akkor elindulnak Magyarország felé.

A helyi rendőrség azt ígérte nekik, hogy kapnak egy kísérőlevelet, amivel áthajthatnak Olaszországon, ugyanakkor kedd dél körül még egyáltalán nem lehetett arról tudni, hogy átengedik-e őket az osztrák-olasz határon. Éppen amikor Magyar Mónikával beszéltünk, Sebastian Kurz osztrák kancellár bejelentette, hogy nem engedik a beutazást Olaszországból. Az Operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján azt közölték, szűrni fogják az Olaszországból hazatérőket.

Végül 50-60 turista jelentkezett az egyesületnél, de nem indulhattak el, mert sem személygépkocsit, sem buszt nem lehet jelenleg bérelni az országban. A tömegközlekedési eszközökből csak a vonat maradt, az is csak Szlovénia felé, de kedd este a szlovén-olasz határ lezárását is bejelentették. Magyar Mónika hangsúlyozta, hogy Magyarországról ne induljon el senki az Olaszországban ragadt rokonaiért, valószínűleg be se engednék őket az országba.

A szervezet elnökének az út megszervezése mellett is van gondja elég, a férje kórházban fekszik, nemrégiben szívműtéten esett át. Meglátogatni nem lehet, és telefonon sem kap felvilágosítást az állapotáról.

Szerinte Cataniában

őrültek háza van. Senki nem ért semmit.

Az üzletek náluk ki vannak fosztva, és főleg a fiatalokat nehéz megregulázni, hogy betartsák a karantén miatt hozott szabályokat. Most már a rendőrség járja a települést, és akinek nincsenek dokumentumai, hogy miért tartózkodnak az utcán, azokat megbüntetik.

Az iskolák zárva vannak, így az elektronikus napló, valamint a Whatsapp és a Skype segítségével próbálják átadni a tananyagot, de ezt nehéz megszervezni. Kedd délelőtti cikkünkben említettük, hogy az iskolák sem mindig túl aktívak ebben, Mónika szerint pedig a diákokat egyébként is nehéz lesz rávenni a tanulásra, sokuknak úgyis lesz valami kifogása: nincs internetjük, rossz a telefonjuk, laptopjuk. Pedig főleg azoknak, akik vizsgák, érettségi előtt állnak, ez egy kulcsfontosságú időszak lenne az iskolában. Nóra is arról beszélt, hogy a magániskolában ők is megpróbálják valahogy megszervezni az oktatást, de a kisebbeknél nagyon nehéz lesz ezt megoldani.

Kőrősi Aranka északabbra lakik, Loretónál, ami keddig szintén nem volt karantén alatt, bár a korábban is érintett Riminitől mindössze 100 kilométerre helyezkedik el. Ő azt mondja, hogy náluk általában nyugodtan fogadták az emberek a karantént, a középkorúak még örülnek is, hogy meghozták végre ezt a döntést a hatóságok, a fiatalokkal azonban itt is gond van, szombaton este még bulikat tartottak, összegyűltek, pedig a 1,5 millió lakosú Marche régióban, ahol Loreto is van, már 394 pozitív tesztről tudni, 13-an meghaltak és 54 főt kezelnek az intenzív osztályon. Az intenzív osztályok azonban itt is telítődtek.

A boltokat ugyan itt is megrohamozták, de nincs nagyobb probléma az ellátásban. Az éttermek nagy része bezárt, nincs sok értelme nyitva tartani, főleg mert a vendégeket egy méterre kellene elhelyezni egymástól az új szabályok alapján.

Itt már sok munkahely bezárt, így Aranka logisztikával foglalkozó cége is. De a szomszédos Recanatiban, a híres Clementoni játékgyárban továbbra is három műszakban dolgoznak az emberek, igaz, mostanra már maszkot hordanak és betartják az egyméteres távolságot, ahogy a műszakváltásnál is próbálnak távol maradni egymástól a dolgozók.

Nem csak Aranka, többen a megszólaltatottak között is az tanácsolják a Magyarországon élőknek:

Otthon is jobban figyeljenek oda, és főleg a nagyszülőkre vigyázzanak!

Bence Éva szintén Calabriában, egy Tropea nevű községben él. Itt nem tudni koronavírusos betegről, de mindenki elfogadta a karantén miatt hozott szabályokat, nem pánikolnak, és vásárlási láz sincs. Évának turisztikai vállalkozása van, és nála egyelőre senki nem mondta vissza az útját, sőt folyamatos a foglalás, augusztusra szinte alig van már szállásunk.

A Magyarországról érkező potenciális vendégeinek azonban azt tanácsolta, hogy ne foglaljanak szállást a tavaszi szünetre és húsvétra.

Kiemelt kép: Enrico Mattia Del Punta / NurPhoto / AFP