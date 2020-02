Azonnali hatállyal lemondott Türingia új kormányfője

A németországi Türingia tartomány szerdán megválasztott miniszterelnöke, Thomas Kemmerich hivatalosan is bejelentette szombaton Erfurtban, hogy azonnali hatállyal távozik tisztségéből.

A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusát a tartományi törvényhozásban a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt támogatásával választották meg kormányfőnek. Ezzel régi tabu dőlt meg Németországban, ahol a jobboldal mindeddig hagyományosan elzárkózott az együttműködéstől a tőle jobbra álló AfD-vel, amelyet a többi párt mindeddig maximálisan igyekezett elszigetelni.

Miután Angela Merkel német kancellár a héten megbocsáthatatlannak nevezte, hogy Kemmerich elfogadta az AfD támogató szavazatait és az eredmény megsemmisítését sürgette, az újonnan megválasztott türingiai kormányfő a szavazás után egy nappal bejelentette távozását, viszont akkor pontos időpontot még nem közölt, illetve azt jelezte, hogy nem azonnali hatállyal mondana le, hanem addig hivatalban maradna, amíg más megoldást nem találnak.

Kemmerich szombati közleményével csaknem egy időben került nyilvánosságra a berlini kormánykoalíció határozata is, amelyben a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetői “megbocsáthatatlannak” nevezték Kemmerich megválasztását az AfD támogatásával, és jelezték: elvárják, hogy a türingiai tartományi törvényhozás “azonnal válasszon új kormányfőt”. Továbbá közölték azt is, hogy az új miniszterelnök megválasztásától függetlenül hamarosan új választás kiírására lesz szükség Türingiában. A koalíció tagjai közleményükben ismételten leszögezték, hogy továbbra is az az álláspontjuk, hogy az AfD támogatásával minden szinten ki kell zárni a kormányalakítást és a politikai többség biztosítását. (MTI)