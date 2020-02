Két embert öltek meg egy floridai templom előtt

A rendőrség közlése szerint a lövések a Victory City templom előtt dördültek el. A halálos áldozat egy férfi és egy 15 éves fiú. Egy nőt és egy másik fiatalt kórházba szállítottak, állapotukról egyelőre nincsenek értesülések.

A hatóságok közölték azt is, hogy a történtekről készült hangfelvételeken 13 lövést lehetett hallani.

Tywuante D. Lupoe lelkész Facebook-oldalán arról írt, hogy két afroamerikai vesztette életét a lövöldözésben. Őrizetbe vétel az ügyben eddig nem történt, és a történtek hátterét is homály fedi.

A 15-year-old boy and a man were shot and killed after a funeral at a church in Riviera Beach, Florida, police say. Two other people were shot, and no arrests have been made. https://t.co/lL04UQddMU pic.twitter.com/jS3njsy7BG

— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 1, 2020