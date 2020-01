Rohamtempóban építenek kórházat a koronavírussal fertőzötteknek

A Beijing News kínai állami lap információi szerint a kormány elrendelte egy új kórház felépítését Vuhanban, az intézményben pedig csak olyan betegeket fogadnak majd, akik a rejtélyes koronavírussal fertőzöttek.

A lap azt írja, a kórházat mindössze hat nap alatt felépítik és ezer férőhelyes lesz.

A People’s Daily már videót is közölt a munkálatokról. Ők azt írják, február 3-án adják majd át a létesítményt.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

— People’s Daily, China (@PDChina) January 24, 2020