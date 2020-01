A nap, amikor nem Greta Thunbergre figyeltek a legtöbben

Még egy éve is Greta Thunberg volt az egyetlen látható és hallható fiatal a világ számos jelentős fórumán, mára viszont egyre többen lépnek előre. Azt akarják, hogy ők is részesei legyenek azoknak a döntéseknek, amik róluk is szólnak. És nem csak a környezetvédelem ügyében.

A kedd délelőtt két igazi politikai celebről szólt, Greta Thunberg és Donald Trump is a davosi Világgazdasági Fórum első napjának felszólalója volt. Mindketten nagy hatással vannak napjaink közbeszédére, és nincsenek túl jóban.

A 17 éves klímaaktivista tavaly emlékezetes beszédet mondott Davosban, például ezt:

Azt akarom, hogy pánikoljanak. (…) Azt akarom, hogy érezzék a félelmet, amit én érzek minden nap. Azt akarom, hogy cselekedjenek. Azt akarom, hogy úgy cselekedjenek, mintha krízis lenne! Azt akarom, hogy úgy cselekedjenek, mintha az otthonuk lángolna. Mert ez történik.

Úgyhogy azt várták az idén is a jelenlevők és a média is, hogy a svéd lány megint valami erőset mond a svájci síkparadicsomban. Ehhez képest visszautalt tavalyi beszédére („a világunk továbbra is ég”, „pánikolnotok kellene”), most is szigorú volt, elvárásokat fogalmazott meg a fórum résztvevőinek, de talán kevésbé sikerült hatásosra, volt átütő.

Az amerikai elnök is hozta a formáját, szerinte nem kell pánikolni, nincsen gond és „nem szabad odafigyelnünk az apokalipszist vizionáló jóslatokra” – utalt Thunbergékre még a klímaaktivista felszólalása előtti beszédében, amiben arról is szót ejtett, hogy a környezetvédők azért próbálnak pánikot kelteni, hogy „abszolút hatalomra törjenek”.

A show-t azonban ellopta tőlük mások mellett egy 18 éves lány, a zambiai Natasha Mwansa. Aki nagyon rövid idő alatt olyan beszédet nyomott le, amit ujjongva fogadtak a teremben ülők. Ő az egyik olyan fiatal, akit Thunbergen kívül meghívtak Davosba. Mwansa nem klímaaktivista, hanem a nők és a lányok jogaiért emeli fel a hangját.

Jó, az idősebb generációk tapasztaltak. De nekünk vannak ötleteink, van energiánk, és vannak a ma és a jövő problémáira is megoldásaink. Akár velünk együtt teszitek meg, akár egyedül kell megtennünk. Van ehhez elég hatalmunk.

A zambiai lány arról beszélt, jó, hogy már meghívják őket ilyen rendezvényekre, de ennél többet akarnak, nemcsak azt, hogy lássák őket, hanem változásokat akarnak, és azokban közreműködni– hadarta le a panelbeszélgetés moderátornak, a Time magazin vezérigazgató-főszerkesztőjének, Edward Felsenthalnak. Nem zavarában, legalábbis úgy tűnt, hanem mert szétfeszíti az energia.

A 18 éves lány hazájában a fiatalok egészségéért és jólétéért küzd, főleg a gyerekházasságok ellen próbál tenni. Újságíróként és több egészségügyi szervezetben is dolgozik. Emellett létrehozott egy alapítványt, amely olyan világot akar, ahol a fiatalokat meghallgatják, értékelik, és ahol a fiatalok tettre készek. 14 évesen már az ENSZ ifjúsági programjában vett részt, több eseményen képviselte a szervezetet. Számos rendezvényen felszólalt, így az Egészségügyi Világszervezet (WHO) éves gyűlésén, de volt már egy színpadon Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel is. A WHO-nál ő a legfiatalabb, aki megkapta a Global Award nevű díját, amelyet olyanok kapnak, akik valami rendkívülit tettek az emberek egészségének előmozdításában.

Nem ő volt azonban az egyetlen fiatal Thunberggel Davosban a háromezer politikai és gazdasági vezető részvételével zajló fórumon. Az egyik panelbeszélgetésen a svéd klímaaktivista és zambiai lány között a 17 éves Salvador Gómez-Colón ült, aki mikor 2017-ben hazáját, Puerto Ricót tönkretette a Maria hurrikán, elindított egy „Fényt és Reményt Puerto Ricónak!” nevű kampányt. Napelemes lámpákat, kézzel működő mosógépeket és más eszközöket gyűjtöttek össze több mint háromezer családnak. Azóta is intelligens energiarendszerek megvalósítására törekszik, és humanitárius kezdeményezést indított útjára a Bahamákon is. A Time magazin 30 Legbefolyásosabb Fiataljának listáján is szerepelt 2017-ben.

Mellettük ült negyedikként a mindössze 15 éves Autumn Peltier, a kanadai anishinaabe őslakos törzs tagja, aki nyolcéves kora óta a „víz harcosa”, mióta megtudta, hogy a Wiikwemkoong indiánrezervátumának vize ivásra alkalmatlan az ipari szennyeződések és az olajvezetékek miatt. Tavaly óta az anishinaabe nép vízügyi főbiztosa, a világ számos pontján felszólalt a vízhez való jogért és az őslakosokért.

Mindannyian azért mentek el Davosba, hogy a politikai és a gazdasági vezetők figyelmét felhívják arra, hogy a fórum ne csak üres szólamok gyűjteménye legyen, amiket kimondva mindenki nyugodt szívvel térhet haza, hanem együttes cselekvésre hívják fel a figyelmet, és azok meg is valósuljanak.

Még nekem is adnak az emberek kitüntetéseket. De én nem díjakat akarok. Ha ki akartok tüntetni, tüntessetek ki azzal, hogy segítetek megoldásokat találni, hogy segítetek nekem változást elérni

– mondta Peltier.

Szerte a világban azt látjuk, hogy a generációnk kiáll egy világért, amit látni akar, még akkor is, ha a vezetőink nem igazán veszik át az irányítást. Nem várhatunk 5, 10, 20 évet, hogy lássuk azokat a cselekedeteket, amiket látni akarunk. Mi nem a világ jövője, hanem a jelene vagyunk. Most cselekszünk, nem várunk tovább

– hangoztatta Gómez-Colón.

Ezen a beszélgetésen nem vett részt, de Davosba utazott a 19 éves, Balin felnövő Melati Wijsen is, akinek csak egy nap tíz megbeszélése lesz a konferencián. Ő 12 éves korában, az akkor tízéves húgával indított egy kampányt a műanyag zacskók használata ellen, ami odáig jutott, hogy tavaly be is tiltotta az egyszer használatos műanyagot a helyi kormányzat. Ma már 29 országban aktív a civil szervezetük.

Az említett fiatalokon kívül több másikat is meghívtak a svájci városba, így ott van:

a még mindig csak 13 éves Naomi Wadler , aki a parklandi lövöldözés egy hónapos fordulóján sétát szervezet az áldozatokért, az afroamerikaiakért illetve a fegyveres erőszak ellen;

, aki a parklandi lövöldözés egy hónapos fordulóján sétát szervezet az áldozatokért, az afroamerikaiakért illetve a fegyveres erőszak ellen; a 18 éves Fionn Ferreira , aki a mikroműanyag-szennyezés ellen talált ki egy módszert;

, aki a mikroműanyag-szennyezés ellen talált ki egy módszert; a vele egyidős Mohamad Al Jounde, aki 12 évesen szíriai menekültként, Líbiában a családjával épített a menekülttáborban egy iskolát, ahol ma már kétszázan tanulnak és kaphatnak egészségügyi ellátást.

És hogy miért mennek el ezek a fiatalok Davosba? „Az emberek tudják, hogy nem politikusok, és bíznak bennük” – mondta a BBC-nek a Yale Politikatudományi Intézetének professzora, Kaveh Madani. Szerinte „talán nem foglalkozunk azzal, milyen hosszan zuhanyozunk vagy mekkora az áramszámlánk, de ha a gyerek azzal megy haza az iskolából, hogy a klímaváltozásról beszél, még ha nem is érdekel a klímaváltozás, nem mondjuk neki, hogy fogja be.”

Kiemelt kép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images