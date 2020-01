Elkészült a néppárti Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről

Elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről – írja a hvg.hu Donald Tusk, az Európai Néppárt elnökének Twitter-bejegyzése alapján. A politikus, valamint a három bölcs – Herman Van Rompuy, Hans-Gert Pöttering és Wolfgang Schüssel – személyesen is találkozott Brüsszelben. Tusk hamarosan tárgyal az érintett pártok vezetőivel, így Orbán Viktorral is, ezután értékeli a jelentést, amit a február 3-án kezdődő néppárti választmányon mutat be.

Az viszont még mindig bizonytalan, hogy a Fidesz sorsáról mikor döntenek.

kiemelt kép: mti