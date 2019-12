34 évesen lesz miniszterelnök: Sanna Marin felemelkedése

Bő öt évvel ezelőtt még a parlamentnek sem volt tagja, ehhez képest napokon belül finn kormányfő lehet Sanna Marin. A szociáldemokrata politikusnő nehéz gyerekkort tudhat maga mögött, kezdetben a politikusi pályán is súlyos kudarcok érték, de nem adta fel az álmait.

Ha csak valami csoda nem történik, Sanna Marin közlekedési és hírközlési miniszter lesz Finnország új miniszterelnöke, miután az ötpárti finn koalíciós kormányt vezető szociáldemokraták őt jelölték a posztra vasárnap. Marin 32:29 arányban nyert Antti Lindtman, a párt parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjével szemben.

A szociáldemokraták alelnöke mindössze 34 éves, és ha a parlament megszavazza, ő lesz az ország valaha volt legfiatalabb miniszterelnöke, de a jelenleg hivatalban lévő kormányfők közül is a legfiatalabbnak mondhatja majd magát a világon:

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök mindössze 39 éves,

új-zélandi miniszterelnök mindössze 39 éves, Ukrajna első embere, Olekszij Valerijovics Honcsaruk már elmúlt 35,

már elmúlt 35, Sebastian Kurzot , aki egy évvel fiatalabb nála, még nem iktatták be újra a kancellári tisztségbe,

, aki egy évvel fiatalabb nála, még nem iktatták be újra a kancellári tisztségbe, és bár nem teljesen illik a képbe, mert mégis csak egy diktátor, de az észak-koreai Kim Dzsongun is 35 éves múlt már.

De kicsoda Finnország leendő miniszterelnöke, és mit tett azért, hogy 34 évesen egy ország élére kerüljön?

Az első egyetemista a családban

Sanna Marin Helsinkiben született, és a Tamperétől délnyugatra található, nagyjából 15 ezer fős Pirkkala városában nevelkedett.

Meglehetősen nehéz gyerekkort tudhat maga mögött, 2016 novemberi blogbejegyzésében őszintén írt a kezdetekről.

Édesanyám árvaként nőtt fel, a szüleim pedig elváltak az apám alkoholproblémai miatt, amikor még csak néhány éves voltam. Mint sok finn család, úgy az enyém is tele van szomorú történetekkel. Nálunk én voltam az első, aki egyetemre ment, és aki lediplomázott

– fogalmazott.

Elmesélte azt is, hogy a középiskolában nem tudott átütő sikereket elérni, az osztályában talán ő volt a legszegényebb diák. Ugyanakkor a nehézségeken pont az segítette át, hogy milyen nagy elvárásokat támasztottak vele szemben.

Sanna Marin nem titkolja, hogy – saját megfogalmazása szerint – szivárványcsaládban nevelkedett, az édesanyja ugyanis a válást követően egy nő mellett találta meg a boldogságot.

Nem érzem úgy, hogy komoly hatást gyakorolt volna ez a gyerekkoromra, de a hátterem nagyban meghatározza a világnézetemet, aminek középpontjában az egyenjogúság és az emberi jogok védelme áll

– magyarázta.

Egy még ennél is korábbi interjúban ugyanakkor azt feszegette, hogy gyerekként láthatatlannak érezte magát, mert nem beszélhetett nyíltan mások előtt erről. Édesanyja ezzel együtt mindig mellette állt, és gyakran hangoztatta, hogy bármit elérhet az életben.

Gyermeke van már, esküvőre még nem jutott idő

Marin párja Markus Räikkönen számítástechnikai vállalkozó, első gyermekük, Emma 2018 januárjában látta meg a napvilágot. Elmondása szerint lánya születésével ő is új életet kezdett.

A politikai nézeteim nem változtak, ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, de nagyon másként tekintek a világra

– mondta Marin 2018 májusában az Iltalehti című finn lapnak adott interjújában.

Marin és Räikkönen 15 éve alkotnak egy párt, de esküvőre egyelőre még nem kerítettek sort, mert nagyon sűrű évek állnak mögöttük. A politikusnőnek ugyanakkor már megvan a menyasszonyi ruhája, amit tavaly láttak is rajta egy nyilvános rendezvényen.

Nulláról a csúcsra

Sanna Marin politikai karrierje – túlzás nélkül – villámrajtot vett. A szociáldemokrata politikusnő öt évvel ezelőtt még csak a parlament tagja sem volt, ugyanakkor ügyesen építette fel magát, amióta a húszas évei elején beszállt a politikába.

A kormány honlapján olvasható bemutatkozásában azt írja,

a dolgok megváltoztatásához elkötelezettség szükséges. A jóléti állam nem tekinthető magától értetődőnek, hanem kemény munka eredménye.

Ugyanitt azt is megjegyezte,

a klímaváltozás és a biodiverzitás csökkenése napjaink legnagyobb problémái, amelyek kezeléséhez komoly politikai elhatározás és akarat kell.

Marin 2011-ben, mindössze 25 évesen indult először parlamenti választáson, de akkor 769 szavazattal, ne szépítsük, leszerepelt.

A pofon sem vette el a kedvét a politikai pályától. 27 évesen szülővárosában, Tamperében a helyi közgyűlés elnökévé választották, majd egy ciklussal később, 2015-ben, immár 10911 voks begyűjtésével simán bejutott a parlamentbe. Négy év elteltével már a legismertebb politikusok között emlegetik Finnországban, időközben közlekedési és hírközlési miniszterré nevezték ki.

Az idei parlamenti voksoláson már 19088 szavazattal zárt, ami az egész országot tekintve is kimagasló eredménynek számít: nála csak öt képviselő kapott nagyobb támogatást. Összehasonlításként: Antti Rinne leköszönő miniszterelnök csupán 12086 szavazatot zsebelt be, igaz, ez is elég volt számára a győzelemhez.

Marin anyanyelvi szinten beszél angolul, de megérteti magát svédül és németül is.

Milyen irányba indul kormányfőként?

Egyáltalán nem valószínű, hogy az új miniszterelnök drasztikus lépésekre szánja majd el magát, tekintve, hogy a kormánykoalíció júniusban közösen fogadott el egy programot, amelytől nem igazán térhet el. Ennek lényeges elemei, hogy növeljék az egészségügyi és az infrastrukturális kiadásokat, valamint hogy 2035-re elérjék a karbonsemlegességet.

Mindenesetre Sanna Marin már a jelölését követően tisztázta, hogy rengeteg munka áll még előttük, ha újra szeretnék elnyerni a választók bizalmát. Erre szükségük is van, mert a szociáldemokraták a közelmúltbeli botrányok miatt a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint mindössze 13 százalékon állnak, jóval lemaradva a 24 százalékos támogatottságnak örvendő nacionalista Finnektől.

Az életkorával kapcsolatos újságírói kérdésre úgy reagált:

sosem tulajdonítottam nagy jelentőséget a nememnek és az életkoromnak. Arra gondolok, hogy miért lettem politikus, és hogy a választáson miért szavazott ránk a többség.

Antti Rinne volt miniszterelnök december 3-án jelentette be a lemondását. Ennek oka az volt, hogy korábbi tervei szerint jócskán csökkentette volna a postások bérét, akik erre sztrájkba léptek, de több hétig tartó egyeztetések után sem sikerült egyezségre jutniuk az állami munkáltatóval a munkakörülmények javításáról és egy új szakszervezetbe való betagozódásról. Rinne a történtek ellenére is a szociáldemokraták elnöke marad. Amibe viszont belebukott, azt az utódjának kell majd minél hamarabb megoldania.

Finnország tölti be év végéig az Európai Unió soros elnökségét, ezért valószínű, hogy már a következő, december 12-i brüsszeli EU-csúcs előtt esküt tesz az új kormány, Sanna Marin pedig így már ezen a héten miniszterelnök lehet.

Kiemelt kép: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP