A finn elnök legszívesebben lett volna bárhol máshol, mint Trump mellett

Magyar idő szerint szerdán este tárgyalásuk után közös sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök és Sauli Niinistö finn elnök, de utóbbi mintha a háta közepére se kívánta volna az egészet.

Niinistö mindössze egyetlen, nyolc szavas mondatot mondott el az újságírók előtt, aztán az arckifejezései alapján szörnyülködve hallgatta, miről beszél amerikai kollégája az ukrán balhéról és az alkotmányos vádemelési eljárásról.

The president of Finland as Trump rails against San Francisco, Los Angeles and the governor of California. pic.twitter.com/CpuVRjqfl6

— Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) October 2, 2019