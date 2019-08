Finnország volt budapesti nagykövete véleménycikkben bírálta az Orbán-kormányt

Véleménycikket írt Magyarországról Finnország volt budapesti nagykövete a Helsingin Sanomat napilapban, szúrta ki a 444.hu.

A cikkben Petri Tuomi-Nikula úgy fogalmazott, a közös értékek és a jogállamiság megerősítése Finnország soros EU-elnökségének és véget kell vetni néhány tagállam gyakorlatának úgy, hogy megfosztják őket az uniós támogatásoktól.

Elbeszélgetne Szijjártóval a finn külügyminiszter Nem tartja normálisnak, hogy rendre gyalázkodó cikkek jelennek meg a finnekről a magyar kormánysajtóban.

Szerinte Orbán Viktornak szüksége van az EU-tól érkező forrásokra, hogy hatalmon tudjon maradni.

Hozzátette,

Magyarország az egyik legkorruptabb ország az Unióban. A Fidesz 2010 óta egypárt uralmat épített ki, az a demokrácia, ahogy Nyugaton értjük, már nincs Magyarországon.

Tuomi-Nikula úgy látja, a magyar vezetés már nem is tagadja a demokráciához való hozzáállását, de az EU értékrendje Magyarországra is vonatkozik, ahogy az összes többi tagállamra is.

Mi baja Orbánnak a finnekkel? Az illiberalizmust keresztény szabadsággá átformálni próbáló miniszterelnök nem akarja megérteni a finn intézmények konszenzusos működését, és csúsztat.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd