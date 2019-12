Úgy húzott fogat egy alaszkai doki, hogy bíróságon is magyarázkodhatott miatta

Egy alaszkai bíróság előtt mutatták be azt a videót, amelyen az látható, hogy Seth Lookhart fogorvos egy hoverboardon állva húzza ki a benyugtatózott Veronica Wilhelm fogát. Az eset még 2016-ban készült, most azért került elő, mert Lookhartról kiderült ez-az: például, hogy lopott, és azzal is csalt, hogy 2017 óta úgy dolgozott fogorvosként, hogy lejárt az engedélye. A hoverboardos mutatvány már csak hab volt a tortán.

A nő elmondta a bíróság előtt, hogy nem tudott az akcióról, és természetesen soha nem egyezett volna bele, hogy az orvos a deszkán bohóckodva húzza ki a fogát.

A fogorvost még saját ügyvédje is lehordta, és bocsánatot kért Lookhart helyett is Wilhelmtől. A nő hangüzenetet hagyott Lookhartnak, amelyben elmondta, hogy megbocsátott neki az eset miatt, de attól még idióta, nárcisztikus cselekedetnek gondolja azt.