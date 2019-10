Drogot és afrikai férfiakat találtak a rendőrök Cicciolina otthonában

„Egy gramm heroint, két kiló marihuánát és három afrikai férfit találtak” a rendőrök Staller Ilona, azaz Cicciolina egyik római lakásában. A Ripost szenzációs felsorolása, ami így egy kalap alá veszi a kábítószereket és az afrikaiakat arra enged következtetni, hogy a cikk írója szerint a fekete férfiak „megtalálása” legalább olyan súlyos, mint a kábítószer-birtoklás.

Cicciolina elárulta, hogy az egyik férfit a fia, Ludwig Koons fogadta be:

A fiam nagyon fontosnak tartja, hogy segítsen az embertársain. Egy bárban találkozott egy nehéz sorsú, afrikai sráccal, és úgy döntött, hogy egy időre befogadja. Itt hibázott, de természetesen nem tudhatta, hogy a fiú drogot rejteget és társai is vannak.

A cikkből azért az is kiderül, hogy Ludwig sem ártatlan: néhány napja ugyanis a 27 éves fiút – aki Jeff Koons képzőművész fia – is elkapták kábítószer-birtoklás miatt. Ezért követték hazáig egy bárból, és állítólag a rendőrök erőszakkal vették el a kulcsát, és házkutatási parancs nélkül mentek be az ingatlanba Cicciolina szerint.

A fiú ügyvédje szerint semmi köze a fiúnak a drogokhoz, az afrikaiak befogadása szerinte pedig kifejezetten szép, nemes gesztus.

