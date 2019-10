Csatamezővé vált Hongkong

Pekingben lobogtak a kínai zászlók az ország alapításának 70. évfordulója alkalmából, Hongkongban pedig már égetik azokat nem sokkal azután, hogy véget ért a szuperfegyverek felvonultatását sem nélkülöző hatalmas katonai parádé a fővárosban.

Hongkongban hónapok óta zajlik a tüntetéssorozat, és bár Carrie Lam kormányzó azóta hivatalosan is visszavonta a demonstrációkat kiváltó kiadatási törvénytervezetet, a nép ennél már többet akar, és nem hajlandók leadni a követeléseikből.

James Ma, a tüntetések egyik vezető szervezője kedden arról beszélt,

A demokráciapárti demonstráció hamar el is mérgesedett, a rendőrség tájékoztatása szerint a tüntetők maró hatású folyadékkal támadtak az egyenruhásokra, és könnygázt kellett bevetniük, miután Molotov-koktélokkal dobálták őket.

WATCH: Police are forced to retreat after being battered by protesters in Tuen Mun. #HongKong pic.twitter.com/ZzWsrZwnNN

— RTHK English News (@rthk_enews) October 1, 2019