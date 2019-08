Greta Thunberg elvitorlázott Amerikába

Megérkezett.

Átszelte az Atlanti-óceánt egy vitorláshajón Greta Thunberg, a 16 éves svéd környezetvédő aktivista, aki a globális felmelegedésről szervezett konferenciára érkezett az Egyesült Államokba – számolt be az AP hírügynökség.

Greta Thunberg szerdán – helyi idő szerint – hajnali négy órakor a Twitteren tudósított arról, hogy már látszanak Long Island és New York fényei, és ugyancsak new yorki idő szerint délelőtt kilenckor arról számolt be, hogy kikötöttek Coney Islandnél, ahol az országba való belépés hivatalos adminisztrációját végzik.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

A középiskolás aktivista inspirálta azokat a világszerte megtartott diáksztrájkokat, amelyek a klímaváltozásra hívják fel a figyelmet. Greta Thunberg két hétig utazott az Atlanti-óceánon a Malizia II versenyjacht fedélzetén, a repülőutat ugyanis a légiközlekedés károsanyag-kibocsátása miatt elutasította. (Fotó: Twitter / Greta Thunberg)