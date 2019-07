Greta Thunberg vitorlás hajóval fog átkelni az Atlanti-óceánon

Azt még nem tudni, hogyan fog kibocsátásmentesen hazajönni.

Egy vitorlás versenyhajóval fog átkelni Greta Thunberg az Atlanti-óceánon, hogy részt vehessen két New York-i klímakonferencián – számol be a Euronews.

A tizenéves svéd aktivista a 18 méteres Malizia II fedélzetén fog utazni, amelynek legénysége a Facebookon megtiszteltetésnek nevezte, hogy „kibocsátásmentesen” szállíthatják Thunberget az ENSZ klímaügyi cselekvési találkozójára. Az aktivista részt vesz majd a santiagói COP25 találkozón és más rendezvényeken is.

A kéthetesre tervezett útra apja is elkíséri. A hajó legénységének tagja Pierre Casiraghi, III. Rainier monacói herceg és Grace Kelly unokája, és ott lesz Nathan Grossman svéd dokumentumfilmes is. Thunberg korábban azt mondta, szeretne részt venni a New York-i találkozón, de még nem tudta, hogyan juthatna el, ugyanis a repülőknek és a tengerjáró hajóknak is túl nagy a károsanyag-kibocsátása. Azt még most sem tudni, hogy a többhónapos amerikai út után hogyan fog visszatérni Európába. (Fotó: Europress – Lionel BONAVENTURE / AFP)