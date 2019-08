Melania Trump és Justin Trudeau elég félreérthető fotójától nem tér magához az internet

Hétvégén a franciaországi Biarritz városában gyűltek össze a világ vezetői és házastársaik a G7-csúcstalálkozón, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Melania Trump amerikai first lady találkozását pedig olyan szögből örökítették meg a helyszínen dolgozó fényképészek, mintha csak csókolóznának, írja a The Guardian.

A két fél között persze nem történt semmi, csak a diplomáciai protokoll szerint köszöntötték egymást, az erről készült fotók azóta óriási karriert futottak be a közösségi oldalakon. A felvételekben pedig talán az a legviccesebb, ahogy Donald Trump búskomoran maga elé néz, mintha a felesége tényleg a szeme láttára csalná meg őt, pedig erről természetesen szó sincs.

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD

A poénkodásba még az orosz állami média, az RT is beszállt. A Twitteren azt írták,

‘Everyone should find someone who looks at them the way Melania looks at Justin #Trudeau‘?https://t.co/cTVsbQcl4i

— RT (@RT_com) August 26, 2019