Ötmillióan állnak sorba vízért egy indiai városban, és ez csak rosszabb lesz

India hatodik legnépesebb városában már a csapból sem folyik a víz, mert a település négy víztározója teljesen kiszáradt a száraz időjárás miatt.

Csennai utcáin immár több mint egy hete kígyózó sorokban állnak az emberek, hogy hozzájussanak napi vízadagjukhoz. A város nagyjából ötmillió lakójának minimális mennyiségű vízből kell megoldania a mosást, a főzést, a fürdést és a folyadékpótlást. Nehezítő tényező, hogy hetek óta pokoli meleg uralkodik nemcsak ott, hanem az egész országban, a hőmérséklet helyenként az 50 Celsius-fokot is meghaladta.

Víz nélkül gyakorlatilag az egész városban leállt az élet. A legtöbb vállalkozás otthoni munkára küldte dolgozóit, a hotelek arra figyelmeztetik a vendégeiket, hogy óvatosan bánjanak a vízzel. Sok étteremnek is le kellett húznia a rolót, mert víz nélkül nincs mivel főzni, mosogatni. A vízhiány kórházak működését és így az egészségügyi ellátást szinte teljesen ellehetetlenítette. A WC-ket csak időközönként lehet lehúzni, az orvosi eszközöket nem tudják megtisztítani, sterilizálni. A metróállomásokon leállították a légkondicionáló berendezéseket, hogy azzal se pazarolják a vizet.

A tehetősebbek megtehetik, hogy magánkézben lévő vállalatoktól vásárolnak vizet, de akkora a kereslet, hogy már arra is napokig kell várni.

A helyi sajtó szerint egyes családok a víz vásárlásával felélik a havi jövedelmük felét. És mivel egyre kevesebb a víz, az ára folyamatosan kúszik felfelé.

Sokan kétségbeesésükben kutakból próbálják kimerni a még bennük lévő maradék vizet, de az sárgás és szennyezett, emiatt egyáltalán nem ajánlott a fogyasztása.

A helyiek elfogadták, hogy egy darabig biztosan nem fog változni a helyzet, ezért mindenki kincsként kezeli a vizet. A gyerekek kulacsokban viszik magukkal a vizet az iskolákba, de néhányan úgy érzik, így a családjuktól lopják el az életben maradáshoz elengedhetetlen folyadékot.

A probléma összetett, de részben a klímaváltozással magyarázható. Egy magas rangú tisztviselő a múlt héten arról beszélt, a várost csak az eső mentheti meg katasztrófától. Csütörtökön végül közel 200 nap után megérkezett a csapadék, az ott élők pedig hangot adtak örömüknek. Mégis naivitás lenne azt gondolni, hogy ezzel helyreáll a világ rendje.

Az októbertől decemberig tartó monszunidőszak tavaly az azt megelőző évekhez képest rendkívül enyhe volt, ennek következményeként az év elején a város víztározói száradásnak indultak. Erre tett rá egy lapáttal az Indián májusban átvonuló brutális hőhullám, ami miatt szinte minden csepp víz elpárolgott, és legkevesebb 137 ember veszítette életét az országban.

Az alábbi felvételen az látszik, hogyan tűnt el hárommilliárd köbméter víz Csennai egyik víztározójából alig egy év alatt.

