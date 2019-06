Sajtótájékoztató közben tepert le egy ausztrál rendőr egy menekülő magyar férfit

Váratlan esemény zavarta meg Daren Edwards maroochydore-i rendőrnyomozó sajtótájékoztatóját – szúrta ki a hvg.hu. Az élő adás közben ugyanis egy menekülő férfi szaladt el a háttérben, nem sokkal később pedig üldözője is megjelent. A nyomozó gyorsan kapcsolt, hamar leteperte a piros felsős férfit, akit kollégái gyorsan megbilincseltek.

A police press conference was cut short on the Sunshine Coast when a senior detective tackled a man who allegedly made inappropriate comments to a teenage girl and was running away from her angry father @9NewsQueensland @9NewsSunCoast #9News pic.twitter.com/3Wx1vJ7juv

— Jordan Koster (@JordanKoster9) 2019. június 19.