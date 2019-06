Pénisszel köszöntötte Trumpot egy brit tini

Hétfőn háromnapos látogatásra érkezett az Egyesült Királyságba Donald Trump amerikai elnök, ennek alkalmából különös akciót talált ki egy 18 éves brit fiú. Ollie Nancarrow egy hatalmas péniszt nyírt a Stansted repülőtér melletti fűbe, hogy amikor Trump gépe leszáll, akkor láthassa azt.

A pénisz mellett szerepel az „Oi Trump” és „a klímaváltozás létezik” felirat, valamint egy jegesmedve sziluettje is. Nancarrow az alkotásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem örül annak, hogy az amerikai elnök tagadja a klímaváltozást létezését és ezt szerette volna Trump tudomására is hozni.

Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath… Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv

— born_eco (@born_eco) June 2, 2019