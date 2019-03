Trump kezdhet szembenézni a felelősségre vonás rémével

A demokraták elkezdték a felkészülést az amerikai elnök eltávolítására. De kérdés, végig merik-e vinni.

Donald Trump kudarcba fulladt vietnami csúcstalálkozója után kétórás beszédben kelt ki az ellene zajló nyomozások ellen. Főleg Robert Mueller különleges ügyész volt a célpontjában: az elnök „lószarnak” (bullshit) nevezte az ellene felhozott vádakat, amivel „ki akarják lőni” az általa „gyilkosokként” jellemzett ügyészek. De megkapta a magáét volt igazságügyi minisztere is, amiért nem segített neki az ellene zajló nyomozások megszüntetésében. Majd Twitter-oldalán folytatta, ahol saját magát ártatlan embernek nevezte, aki ellen „néhány nagy rossz, korrupt ember” folytat „illegális boszorkányüldözést”, csak azért, mert megnyerte a választást.

Az sem nyerte el Trump tetszését, hogy egykori ügyvédje, Michael Cohen tanúvallomást tett a kongresszus előtt. Amit úgy értékelt, mint az ország történetében soha nem látott „elnöki zaklatást”, ráadásul a meghallgatást „az őrült demokraták” – akik szerinte szabotálták Kim Dzsonun észak-koreai vezetővel tartott találkozóját – pont akkor tartottak, amikor Vietnamban volt.

Most azonban újabb ürügyet adnak neki a demokraták a dühöngésre. Hétfőn ugyanis megkezdik a felkészülést a kongresszusban a közjogi felelősségre vonásra (impeachment), ami végül az elnök eltávolításával érhet véget.

Bekeményítenek

Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának demokrata elnöke vasárnap bejelentette, hogy vizsgálatokat indítanak Trump ellen, egyebek mellett hatalommal való visszaélés, korrupció és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Közölte, hogy hétfőn több mint hatvan embertől és jogi személytől kérnek be iratokat. Köztük lesz az elnök fia, Donald Trump Jr., valamint a Fehér Ház az igazságügyi minisztérium tisztségviselői. Megnevezte még Trump cégének pénzügyi igazgatóját, Alan Weisselberget is, aki már együttműködött a New York-i szövetségi ügyészséggel a Cohen elleni perben, amiért cserébe mentességet kapott.

Nadler többször is elmondta, hogy egyelőre bizonyítékokat gyűjtenek, miközben várják Mueller jelentését.

Az impeachment megindítása előtt meg kell győzni az amerikai közvéleményt, hogy annak meg kell történnie. Meg kell győzni a másik párt szavazóit, a Trump-szavazókat arról, hogy nem csak az előző választás eredményeit akarjuk megváltoztatni

– jelentette ki.

A demokrata képviselő annak ellenére nem akarja megkezdeni a felelősségre vonást, hogy biztos benne, Trump elkövetett az igazságszolgáltatás akadályozásának bűnét. Ennek alátámasztására felhozta, hogy Trump „1100 alkalommal nevezte boszorkányüldözésnek Mueller nyomozását”, valamint, hogy kirúgta James Comey FBI-igazgatót, hogy megszüntesse az elnökválasztásba történt orosz beavatkozást vizsgáló FBI-nyomozást, és megpróbálta megvédeni nemzetbiztonsági tanácsadóját, Michael Flynnt a szövetségi nyomozóhivataltól. Valamint nyíltan fenyegette, próbálta befolyásolni a vele kapcsolatban tanúskodó embereket.

Szerinte az elmúlt két évben a republikánusok nem végeztek egyetlen egy rendes kongresszusi vizsgálatot sem Trump gyanús ügyeivel kapcsolatban, sőt, „pajzsként védték” az elnököt mindenféle felelősségre vonástól. Trump már az amerikai alkotmányos rendet veszélyezteti azzal, hogy a sajtószabadságot, a legfőbb ügyészséget, az FBI-t és a bírákat támadja – közölte Nader.

Ugyanakkor elismerte, hogy még „messze van” a pillanat, hogy megindítsák az impeachementet Trump ellen. Az igazságügyi bizottságnak előbb „rendes vizsgálatokat” kell indítania.

Ha megindítanák Trump ellen az impeachmentet, azt a jogszabályok szerint a Nadler vezette igazságügyi bizottság bonyolítaná le. Az eljárás megindításáról a képviselőház elnöke, jelen esetben a demokrata Nancy Pelosi dönthet, ha egy képviselő azt indítványozza.

Ezután Nadler bizottsága végezné a vizsgálatot, majd a végén a bizottsági tagok felének szavazata szükséges a folyamat folytatásához. A következő lépésben a képviselőház tagjai szavaznak, és ha több mint felük a felelősségre vonás mellett van, akkor lehet kijelenteni, hogy az elnök impeachment alatt áll.

Az elnök bűnösségéről a szenátus tagjai dönthetnek. Az elnök eltávolításához azonban már a szenátorok kétharmadának szavazata szükséges. Ezután az alelnök veszi át az elnöki hatalmat.

Az Egyesült Államok története alatt eddig csak két elnök ellen indították meg az impeachmentet: 1868-ban Andrew Johnson, és 1998-ban Bill Clinton ellen. Végül mindkettőt felmentette a szenátus a vádak alól. Richard Nixon pedig még azelőtt lemondott, hogy formálisan megindították volna ellene az eljárást.

A demokraták jobban félnek tőle, mint Trump

Nadler óvatos hozzáállása az impeachmenthez jellemző az egész Demokrata Pártra. Bár a demokrata szavazók nagyon is támogatnák az ötletet, a demokrata politikusok már félnek a lehetőségtől, attól tartva, hogy csak vesztesen kerülhetnek ki belőle.

Jelenleg ugyanis szinte teljesen biztos, hogy a republikánus többségű szenátus nem szavazná meg Trump eltávolítását a Fehér Házból: ahhoz túl nagy az elnök támogatottsága a republikánus választók körében, és félnek, hogy a következő választáson megbüntetnék őket.

A demokraták most abban bíznak, sikerül találniuk olyan bizonyítékokat, amivel sikerülhet a szenátusban elég republikánus politikust Trump ellen fordítaniuk. Vagy Robert Mueller jelentésében lesznek olyan súlyos állítások, amit már a jobboldalon sem tudnak jelentéktelenként semmibe venni.

