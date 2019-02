A kongresszus előtt tálal ki Donald Trumpról volt ügyvédje

Cikkünk folyamatosan frissül…

Elképzelhető, hogy az egész Trump-család üzletelt az oroszokkal – mondta szerdán Michael Cohen, Donald Trump volt ügyvédjét. Cohen az amerikai képviselőház felügyelőbizottsága előtt beszél, és az előzetes hírek szerint az általa elmondottak igen kellemetlenül érinthetik az amerikai elnököt.

A Politico megszerezte azt az írásos vallomást és ebből számos, Trumpra nézve terhelő dolog derül ki. Cohen többek között azt állítja, hogy Trump

Cohen azt mondta, hogy állításaira bizonyítékot is tud mutatni, így például egy Trump által aláírt csekket. Hozzátette azt is, hogy megbánta és szégyell, hogy valaha is Trumpnak dolgozott.

A republikánus képviselők megpróbálták kikezdeni a szavahihetőségét, például hogy ha Trump valóban rasszista, akkor miért vett fel az egyik magas, minisztériumi pozícióba egy afro-amerikai nőt.

A volt ügyvédet korábban már börtönbüntetésre ítélték, mert bevallotta, hogy megsértette a kampányfinanszírozási törvényt azzal, hogy pénzzel megvette két nő hallgatását, akik azt állították, viszonyuk volt Trumppal. Szerdán kijelentette: nem fog kegyelmet kérni Trumptól és nem is fogadja el, ha felajánlja.

A bizottsági ülés magyar idő szerint szerda délután kezdődött, de a republikánus kongresszusi képviselők rögtön el akarták halasztani, mondván, nem kapták meg időben Cohen vallomását. A CNN megjegyezte, hogy a legtöbb nagy hírportál már kedden megszerezte a dokumentumot.

Cohen egyszer már beszélt a kongresszus előtt, de állítása szerint akkor hazudott, azért, hogy megvédje Trumpot.

Az amerikai elnök, aki éppen Kim Dzsongunnal találkozik Vietnamban, azt írta a Twitteren, hogy Cohen hazudik, hogy lecsökkentse a börtönbüntetését.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019