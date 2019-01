Sajtóértesülések szerint robbanás történt Párizsban szombat délelőtt. A Twitteren képek is keringenek egy megrongálódott épületről, míg máshol azt írják, hogy több épületben is tűz ütött ki.

A Sky News azt írja, hogy mentőegységek siettek a helyszínre és egyes jelentések szerint halottak is vannak, de ezt hivatalos források nem erősítették meg. A robbanás a francia főváros kilencedik kerületében, a Rue de Trevison, egy pékségben történt és valószínűleg gázszivárgás okozta.

Distressing images coming out of central #Paris – huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB

— Trent Murray (@trent_murray) 2019. január 12.